Dačić: Veliki broj zemalja uviđa da je priznanje Kosova bilo preuranjeno

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da veliki broj zemalja uviđa da je odluka o priznanju Kosova bila preuranjena.

Dačić je naveo da te zemlje imaju slične probleme kao i Srbija u vezi sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom i da govore da će podržati kompromisno rješenje, a za to vrijeme povući će ili suspendovati ranije donesene odluke.

On je naglasio da su te zemlje suočene sa ogromnim pritiscima i naveo primjer da je predsjednika Naurua sutradan poslije note o povlačenju priznanja pozvao ambasador SAD u Australiji kojeg je interesovao taj postupak.

"SAD se u celoj ovoj svetskoj krizi bave da li Nauru priznaje Kosovo ili ne priznaje, ali njima je to dozvoljeno. Mi kad zovemo, mi ne smemo, e pa to neće moći", poručio je Dačić.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je dao insturkciju da se radi na povlačenju priznanja, jer je to od velikog državnog i nacionalnog interesa, prenose beogradski mediji.

Dačić je podsjetio do je do sada 17 zemalja povuklo ili suspendovalo odluku o priznanju Kosova, te istakako kako Srbija mora da radi na smanjenju broja zemalja koje priznaju Kosovo da bi on pao ispod 97.

Prema njegovim riječima, trenutna situacija je da 95 zemalja ne priznaje, a 93 priznaje Kosovo, dok je pet zemalja u statusu da nije sigurno da li će glasati "za" ili "protiv".