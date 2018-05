Dačić: Više nego ikad potrebni su nam lobisti

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da su u ovom momentu Srbiji više nego ikada potrebni lobisti koji bi u međunarodnoj zajednici radili u korist Srbije.

"Cilj mora biti pristup do onih koji odlučuju, odnosno do predsjednika SAD Donalda Trampa, kako bi imali njihovu podršku za trajno rješavanje Kosova. I za to su nam potrebni oni koji mogu dotle da dobace", kazao je Dačić za "Blic".

"Sada čak 173 zemlje imaju potpisane lobističke ugovore sa američkim agencijama, jasno je da u savremenom dobu države funkcionišu na taj način. Poenta je da sve to bude transparantno, a rekao sam Aleksandru Vučiću da je greška što nemamo nekog da lobira za nas", naveo je Dačić.

On podsjeća da su ranije vlade potpisale ugovor o lobiranju sa "Podesta grupom" za 100.000 dolara mjesečno, na osnovu odluke Vlade, ali da je onda "Podesta" počela da radi i za Albance.

"To su zvanični ugovori. Grupi '30 strateških tačaka' isplaćena su 1,4 miliona dolara, a 'Podesta grupi' 900.000 dolara, s tim što su oni ispali nepošteni", rekao je Dačić.