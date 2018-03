Dačić: Vučića stalno lažu u međunarodnoj zajednici

BEOGRAD - Vučića stalno lažu u međunarodnoj zajednici, izjavio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić i dodao on oni samo hoće priznanje, a ne kompromis.

"Upozoravam ga stalno da oni lažu Beograd sve vreme. Oni neće kompromis. Bojim se da će samo da ispostave papir na kome se kaze da Srbija treba da prizna Kosova", rekao je Dačić za RTS komentarišiću odluku Prištine da ne primijeni dogovor o formiranju Zajednice srpskih opština.

Priština i Međunarodna zajednica, kako kaže, treba da se izjasne da li postoji Briselski sporazum.

"Ja sam ga potpisao ne bih potrpisao da nije postojala odrednica Zajednica srpskih opština. Zbog toga je Srbija napravila niz ustupaka - integraciju srpskih institucija u kosovske institucije", rekao je Dačić.

Podsjeća da je na izjavu predsjednika Aleksandra Vučića i rumunskog predsjednika da bi Rumunija mogla da posreduje u dijalogu odmah stigao komentar šefa kabineta kosovskog predsjednika Hašima Tačija, Bekima Čolakua koji je rekao da ne može da posreduje neko ko nije priznao Kosovo.

"To je težak bezobrazluk. Da li ti ljudi shvataju da su oni budale ukoliko smatraju da će silom naterati Vučića i Srbiju da prizna Kosovo bez kompromisa", rekao je Dačić i dodao da je naivno i pogrešno ako neko misli da će Srbija priznati nezavisnost Kosova samo zato što pokazuje konstruktivnost.

Kaže da Srbija to nikada neće prihvatiti i da ne postoji učena koja Srbiju može da natjera da prizna jednostrano proglašeno Kosovo.

Ponavlja da dio međunarodne zajednice i Albanci lažu Vučića i da nemaju namjeru da traže kompromis, jer kada Beograd to pomene oni kažu da je ta priča završena 2008. godine.

"Oni kažu da je sve već rešeno 2008 godine, pa ako je rešeno zašto zovete Vučića na razgovor. Nije rešeno. Ima desetak zemalja koje će povući priznanje. Podržavam i podstičem predsednika da u ovoj stvari bude bezkompromisan. Ne pričam o tome da želimo silom. Pričamo o kompromisu", naglasio je Dačić.

Upitan šta može da bude kompromis sa kojim će predsjednik izaći krajem aprila i da li to može biti razgraničenje, on je rekao da je već poznato da se on zalaže za tu opciju ali da predsjednik može da ima i više prijedloga.

Srbija nikada, kako kaže, neće priznati nezavisnost Kosova da bi ušla u EU, te da će ukoliko ne bude kompromisa nastaviti borbu.

"Ako nema kompromisa nastavićemo našu borbu, ali to nije dobro za stabilnost regiona. Nema stabilnosti regiona bez kompromisa sa Srbijom. Nije ovde samo Srbija ta koja može nešto da gubi", naglasio je Dačić.

Šef srpske diplomatije kaže da niko ne vjeruje da Priština vodi autoniomnu politiku, te da oni "reaguju na dugme" i da su "ekspozitura zapadnih zemalja".

"Zato mislim da treba razgovarati sa najvećim predstavnicima iz američke administracije. Dolazi nam Ves Mičel u Beograd i mislim da je to prilika za ozbiljne razgovore", naglasio je on.

Upitan da li postoji opasnost da dijalog bude prekinut on je rekao da zbog toga što se ne formira ZSO Srbija hipotetički može da kaže: "Ako nemate dio koji se čini nas, zašto bi mi primjenjivali samo obaveze".

"Srbija nije za prekid dijaloga. Želimo dijalog", zaključio je Dačić.