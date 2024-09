Dačić: Vučićev govor pogodio suštinu kolapsa međunarodnog pravnog sistema

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pogodio suštinu kolapsa međunarodnog pravnog sistema, koji je započeo nelegalnom agresijom na tadašnju Saveznu Republiku Јugoslaviju, bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN-a.

“Govor predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pogodio je suštinu kolapsa međunarodnog pravnog sistema, koji je započeo nelegalnom agresijom na tadašnju Saveznu Republiku Јugoslaviju, bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN-a”, poručio je Dačić, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

On je istakao da je ta agresija stvorila presedane, što je na kraju dovelo do ''jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, i njegovog priznanja od strane zemalja agresora, kao i do izbijanja ratnih sukoba u mnogim krajevima svijeta''.

Prema Dačićevim riječima, Vučićev govor u UN je najbolja dijagnoza stanja u međunarodnoj zajednici koja se čula u UN u novije doba.

“Cijeli svijet je mogao da jasno čuje poziciju Srbije i koliko je Srbija cijenjena u slobodarskom svijetu. Upućujem punu podršku stavovima iznijetim od strane predsjednika Vučića, koji su u najboljem nacionalnom i državnom interesu”, istakao je Dačić.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je, tokom govora u generalnoj debati 79. zasjedanja Generalne skupštine UN, da Srbija uprkos sadašnjim svjetskim poteškoćama, izdržava u odbrani principa povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, kroz svoje aktivnosti i principijelnu politiku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.