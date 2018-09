Dačić: Vučićeva posjeta diplomatska pobjeda Srbije

BEOGRAD - Posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji i dešavanja u vezi sa tim u srpskim enklavama velika su diplomatska pobjeda Srbije i veliki fijasko prištinskih vlasti, ocijenio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je rekao da je svaka izgovorena riječ predsjednika Srbije bila na liniji "onoga o čemu se govori u Briselu, Vašingtionu, Moskvi".

"To je potreba da rešimo probleme sa Albancima i da otpočnemo novu eru u našim odnosima. Ako se neko tome protivio on nije za mirno rešenje", rekao je Dačić za televiziju "Pink".

On je istakao da je Vučićeva posjeta pokazala surovu realnost, a to je da je položaj Srba na Kosovu i Metohiji nepodnošljiv, ali i da postoje dvije potpuno drugačije pozicije, a to su sjever i Srbi koji žive u enklavama na jugu pokrajine.

"Mislim da je sve ovo kontraproduktivno za kosovsku stranu i pokazali su sa kakvim se sve problemima Srbi koji tamo žive susreću, jer to je deo njihovog svakodnevnog života", rekao je Dačić.

On je naveo da ne može da se složi sa ocjenom prištinskih vlasti da se albanski narod kod sela Banje spontano okupio i istakao da su ih okupili oni kojima je smetao prvi dan posjete Vučića.