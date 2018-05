Dačić: Za Srbiju važna podrška Rusije zbog Kosova

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je za Srbiju bitno da ima podršku Rusije i Kine, kao stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer se na taj način isključuje mogućnost da se Srbiji "iza leđa" izglasa članstvo Kosova u UN.

On je naglasio da UN na neki način verifikuju da li neka država ima međunarodno- prvani status ili nema, te da je bitna podrška Rusije i Kine kao stalnih članica Savjeta bezbjednosti.

"Time se blokirana mogućnost da se iza leđa Srbije izglasa članstvo Kosova u UN. To daje mnogo veću sigurnost Srbiji i daje jačinu u svim pregovorima u dijalogu sa Prištinom", rekao je Dačić za TV Prva.

On je istakao da Srbija želi kompromis i dogovor, ali da neće prihvatiti nametanje jednostranih rješenja.

"Priština i njeni zapadni zaštitnici misle da je stvar već rešena i da jedino što Srbija treba da uradi je da prizna nezavisnost Kosova. Sa ovakvim stavom Rusije naša pozicija je mnogo jača i nezaobilazna", rekao je Dačić komentarišući posjetu predsjednika Srbije Moskvi.

On je dodao da je važno da Rusija ne mijenja svoju poziciju i da ima aktivnu ulogu što se tiče zaštite teritorijalnog integriteta Srbije - Kosova.

Govoreći o posjeti Indiji, Nepalu i Šri Lanki on je naglasio da su to prijateljske zemlje i da to prijateljstvo seže još iz perioda Tita i pokreta Nesvrstanih.

"Najvažnija poruka ovih poseta je da imamo tri čvrsta glasa u UN za interese Srbije. To znači i unapređenje ekonomske saradnje", poručio je Dačić.