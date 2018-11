Dačić: Zapad traži da ne iritiramo Albance

BEOGRAD - Zapad traži od Srbije da obustavi diplomatsku akciju kojom uspješno uspijeva da utiče na države koje su priznale tzv. Kosovo da taj stav preispitaju i ponište, jer se time navodno "narušava dijalog sa Prištinom".

"Albanska strana se žalila zapadnjacima na mene, a Zapad traži da prestanemo sa tim jer to iritira Albance, i, kao , šteti dijalogu , dok su njihova lobiranja za nova priznavanja i članstva u međunarodnim organizacijama u redu", kaže Ivica Dačić, ministar inostranih poslva Srbije, za "Novosti".

Govoreći o odluci Grenade, koja je povukla priznanje, on kaže da je to još jedan veliki rezultat, ne samo u osporavanju kosovske nezavisnosti, već u shvatanju tog problema da se on može riješiti samo dijalogom, a ne, kako to Kosovo smatra, da je stvar već riješena.

"I priliko glasanja za njihovo članstvo u Interpolu videće se da ta stvar nije rešena i da je lažna lista Prištine o broju država koje su priznale Kosovo. Pošto, navodno, imaju toliki broj država, onda se može očekivati da će biti primljeni u Interpol, a ja mogu da garantujem da se to neće desiti", kaže Dačić.

Povodom komentara iz Prištine da povlačenje priznanja Kosova od Grenade i Komonvelta Dominika nisu tačne informacije, Dačić odgovara:

"Ako Kosovo stvarno misli da lažem, neka pogleda ko će glasati za njih."

Uprkos pritiscima sa Zapada, namjera Beograda ostaje da broj priznavanja tzv. Kosova padne ispod sto do kraja godine, i poslije poteza Grenade, taj cilj nije nedostižan, piše list.

Poslije devet poništenih odluka za godinu dana Kosovo trenutno priznaju 102 zemlje.