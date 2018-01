Dačić: Zaprepašćen sam hrvatskom notom, licemerjem i bezobrazlukom

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, komentarišući protestnu notu koju je Hrvatska uputila Srbiji zbog njegovih izjava u UN o Jasenovcu, rekao je da je zaprepašćen takvim "licemerjem i bezobrazlukom".

Dačić je kazao da je izložbu o Jasenovcu koja je postavljena u UN-u trebalo da organizuje Hrvatska, a ne Srbija te da on u svom govoru nije iznio lažne činjenice i podatke.

"Šta je u tome lažno? Ja sam rekao da je to jedini logor u Evropi koji nije bio pod Hitlerovom Njemačkom, nego pod ustašama, drugo da su tamo ljudi ubijani na najsvirepiji način“, rekao je Dačić.

Dodao je da je sistem ubijanja u koncentracionim logorima pod kontrolom Nijemaca bio drugačiji - putem gasnih komora, dok je u Jasenovcu postojalo takmičenje čuvara ko će koliko zaklati Srba, Jevreja i Roma te da je iz hrvatskih izvora poznato da je tokom jedne noći pobjednik zaklao 1.360 Srba i to specijalno izrađenim oruđem za to - „srbosjekom“, nožem za klanje Srba.

„Pošto su oni poslali telefaksom tu notu, ja ću im poslati preporučenom poštom imena i prezimena 20.000 djece ubijenih u Jasenovcu i drugim koncentracionim logorima. Barem bi trebalo da ćute iz počasti i sjećanja na te žrtve“, istakao je Dačić.

On je naveo da je premijera Hrvatske Andreja Plenkovića pomenuo zato što je on obišao Jad Vašem u Jerusalimu i rekao da je zaprepašćen užasima Holokausta i dodao da je i tom prilikom hrvatski premijer spomenuo samo Jevreje.

„Ali, podsetiću da su u Jasenovcu pored Jevreja pre svega stradali Srbi zato što su bili Srbi, zato što je zvanična politika ustaškog režima bila trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti, a trećinu proterati i to je radio i govorio Mile Budak. Koliko gradova danas u Hrvatskoj ima ulicu koja se po njemu zove?“, naveo je.

Dačić je dodao da je nemoguće da se desi da ispred Mauthauzena ili Dahau stoji „hajl Hitler“ ili „zig hajl“, kao što je ispred logora u Jasenovcu stajala tabla sa natpisom „za dom spremni“.

On je istakao da izložba o Jasenovcu u UN-u nije uperena protiv Hrvatske, već protiv zločinaca i onih koji pravdaju zločine, opravdavaju ih, umanjuju, relativizuju.

„Ako ne želimo da nikada više ne bude ovakvih zločina, onda treba svi zajedno da učestvujemo u obeležavanju ovakvih zločina i zato sam zaprepašćen zbog ovakve protestne note“, rekao je Dačić.

„Prosto ne mogu da verujem da se neko još ljuti i da mi treba da se izvinjavamo što smo organizovali izložbu o tome kako su nas klali i ubijali. To je stvarno vrhunac licemerja i bezobrazluka“, istakao je.

Dodao je da ako to podrazumijeva narušavanje odnosa Srbije i Hrvatske, da je spreman da podnese sve konsekvence, ali da smatra da je istorijski važno za srpski narod da se istina o Jasenovcu čula u UN.

On je naveo da nije govorio o aktuelnoj Hrvatskoj, već o NDH koja je bila „velika Hrvatska, do Zemuna, Novog Sada i Šapca“ i zapitao „kada je to velika Srbija uopšte postojala“.

„Oni i dan danas u svakom govoru govore o velikosrpskoj agresiji, a to je bila velikohrvatska agresija, koja je obuhvatala i Bosnu i Hercegovinu i obuhvatala deo Srbije. Tamo je živela trećina pravoslavnog stanovništva, milion i 900 hiljada“, rekao je Dačić.

Naveo je da nijednom nije spomenuo koliko je bilo žrtava jer ga brojevi žrtava uopšte ne interesuju, već da smatra da kao što Srbija uvažava hrvatske i bilo čije žrtve u svakom ratu, tako bi svako trebalo da se pokloni sijenima onih koji su stradali od ustaškog noža.

„Ne znam zašto su se oni prepoznali? Ja sam rekao da to nije upereno ni protiv koga, osim protiv zločinaca ili onih koji opravdavaju te zločine“, zaključio je Dačić.

