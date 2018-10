Dačić: Zašto ne poruče Prištini da prizna autonomiju Kosova u Srbiji

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas u Temišvaru da je mnogo "političkih doktora" koji Srbiji savjetuju da se okrene budućnosti, a ustvari pod tim misle jedino "priznajte Kosovo", te upitao zašto ne poruče Prištini da se "okrene budućnosti" i prizna autonomiju Kosova u Srbiji.

Dačić je rekao da je pitanje Kosova konkretan problem koji je u toku i koji se rješava.

"Ne govorimo o srednjem veku. Možete da kažete Špancima i Kataloncima da se okrenu budućnosti. Možete da kažete i Moldaviji i Moldavcima, ovima iz Pridnjestrovlja da se okrenu budućnosti. Mi smo u procesu rešavanja ovog pitanja i ono nije završeno", poručio je Dačić, koji je učestvovao na konferenciji "Bezbjednosni izazovi na Balkanu".

On je poručio da Beograd želi da dođe do kompromisa sa Prištinom i zahvalio Rumuniji koja nije priznala jednostrani akt Prištine, ocjenivši da je cinično da one zemlje koje su priznale Kosovo govore da nema promjena granica, prenose beogradski mediji.

Dačić je upoznao učesnike skupa o činjenici da je Srbija stvorena na Kosmetu i sa tim da u Prizrenu, koji je u 14. vijeku bio srpska prijestonica, sada živi samo 23 Srba.

"Naš strateški cilj je ulazak u EU, a ne možemo da uđemo dok ne postignemo pravno-obavezujući sporazum sa Kosovom. A, da li neko u EU zna šta treba da piše u tom sporazumu? Da li to znači da Srbija treba da prizna Kosovo?", upitao je Dačić i poručio da Srbija neće priznati Kosovo ni po koju cijenu i da hoće mirno rješenje, ali ne poniženje.

Kada je riječ o NATO-u, Dačić je rekao da Beograd želi što bolje odnos sa tom alijansom, ali da će biti potrebno vremena da se izbriše sjećanje da je NATO bombardovao jednu zemlju koja je dala tolike žrtve za slobodu Evrope.

"Danas albanski narod ima dve države, Albaniju i Kosovo. Da li mislite da na Kosovu neko sebe naziva `Kosovarem`. Šta je sledeći korak? To je stvaranje jedne države na račun teritorijalnog integriteta Srbije", rekao je Dačić.