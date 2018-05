Dačić: Zastoj u priznavanju Kosova

BEOGRAD - Postoji zastoj u priznavanju je jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da je u posljednjih nekoliko godina to učinilo svega pet zemalja.

Ističući da Srbija nikada neće prihvatiti jednostrani akt proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, on je, za TV Pink, ukazao da su neke zemlje čak povukle svoja priznanja i izrazio nadu da broj država koje su priznale Kosovo može da padne ispod 100.

U vezi s tim, Dačić je naglasio da je svaka zemlja koja ima mjesto u UN važna, te da se skoro svaki dan zove neku od zemalja "da vidi šta rade".

"Svaki dan pozovem po neku zemlju da vidim šta rade. Juče sa zvao Mauricijus, u petak Moldaviju, Nigeriju", rekao je Dačić i dodao da je važna jaka diplomatska aktivnost, ali Srbiji treba i jače lobiranje u Vašingtonu.

On je podsjetio da je Srbija već pokušavala sa lobiranjem u prethodnom periodu, da je Vuk Jeremić, kao tadasnji ministar spoljnih poslova lično potpisao da se jednoj lobističkoj organizaciji da 100.000 dolara, ali da su rezultati izostali, jer je ta organizacija radila i za Albance.

"Naš je interes da dođemo do onih koji donose ključne odluke u Americi. Niži ešalon štiti svoju politiku iz 90-tih. Mi treba da dođemo do novih koji su u administraciji. Od njih treba tražiti da otvore vrata koji treba da dovedu do kompromisnog rješenja za KiM", naglasio je Dačić.

Prema njegovim riječima, najveće priznanje srpskoj diplomatiji stiže iz Prištine gdje se svakodnevno čuje da "Dačić na raspolaganju ima 200 miliona dolara" i da ima "tim od 30 superdiplomata koji se time bave".

Dačić je dodao da Srbija treba stalno da potencira na sjednicama Savjeta bezbjednosti UN da je nemoguć povratak Srba na KiM, da se stalno govori koliko je ljudi protjerano.

Posljednji napadi na Srbe govore u kakvim uslovima, kako kaže, zapravo Srbi žive na KiM.

"Na sjednicama Savjeta bezbjednosti stiče se utisak da je na KiM raj. Ovo pokazuje da je neophodno i dalje prisustvo međunarodnih predstavnika", istakao je Dačić.

Govoreći o masovnoj Grobnici u Ðakovici, Dačić je rekao da se sumnja da je tu ubijena čitava jedna srpska porodica sa troje djece, te da ga baš zanima kako će da reaguju međunarodni predstavnici.

"Pozvao sam Zaharovu u Guču"

Dačić kaže da je pozvao portparolku ruskog ministarstva spoljnih poslova Mariju Zaharovu da dođe u Srbiju u periodu kada se održava sabor trubača u Guči i da od nje još nije dobio odgovor.



On je rekao da sve radi "u interesu države" i pojašnjava da je Zaharova vrlo često prisutna u javnosti kada je riječ o Srbiji i Kosovu i Metohiji.



"Ona spada u red velikih prijatelja Srbije. Razgovarali smo kada bi ona mogla da dođe i ja sam predložio da dođe na Guču. Nisam još dobio odgovor", rekao je Dačić.