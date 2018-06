Dačić: "Zelena transverzala" - fantazija opasna po region

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da kod dijela Albanaca postoji želja za stvaranjem takozvane "zelene transverzale", ali da su to fantazije opasne po region i da iza njih stoji islamski ekstremizam.

"To nije ništa novo, to postoji više vekova. To je poznata želja još iz doba Austrougarske i Turske da se odvoje Srbija i Crna Gora linijom koja bi išla preko Kosova, Sandžaka i BiH. Prepreka tome je severno Kosovo i u tome je stvar", rekao je Dačić novinarima u Beogradu.

On je istakao da je očigledno da bi neko volio da se to pitanje riješi na takav način da Srba tamo više nema.

Reagujući na izjavu predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija da će se u nedjelju, 24. juna, tokom nastavka kosovskog dijaloga u Briselu, na stolu naći pitanje granice između takozvanog Kosova i Srbije, Dačić je rekao da je potpuno neprihvatljivo i nemoguće da neko Beogradu danas postavlja bilo kakve ultimatume.

"Granice između Kosova i Srbije ne postoje i zato nisu utvrđene... Prvo treba da se vidi da li postoje granice između Kosova i Albanije, ali pošto nema kontrole, onda je to `velika Albanija`", rekao je Dačić.

Dačić je dodao da Prištinu izuzetno nervira odluka Liberije da povuče priznanje kosovske nezavisnosti, jer pokazuje da nije sve riješeno, prenijeli su beogradski mediji.

"Mislim da je povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova od Liberije naš skromni doprinos nastavku dijaloga", rekao je Dačić.

Dačić je dodao da ne zna da li će on biti u delegaciji Beograda u nastavku dijaloga u Briselu, mada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nagovijestio takvu mogućnost, ali da zna da je prije pet godina potpisao Briselski sporazum, koji Albanci nisu realizovali.