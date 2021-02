Dačić čestitao Vučiću na smjelosti da se uđe u obračun s mafijom

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na smjelosti da se uđu u obračun s mafijom, a Tužilaštvu za organizovani kriminal, Bezbjednosno-informativnoj agenciji, MUP-u i svim drugim organima koji su učestvovali u hapšenju kriminalne grupe oko Veljka Belivuka na dobro organizovanoj akciji.

Dačić je podsjetio da je još prije nekoliko dana kada je Belivuk priveden na informativni razgovor rekao da je to pokazatelj da Srbija ozbiljno razmišlja o borbi protiv organizovanog kriminala.

"To je jedan ozbiljan uspeh države i veliki udarac mafiji s tim što mi tek treba da budemo informisani kao društvo o svim zlodelima koja je ta grupa počinila. Tek će se izlaziti na videlo sa različitim detaljima", rekao je Dačić na TV Prva.

On je dodao da ne bi ulazio u to za koga je ta grupa spremala snajpere, jer će to pokazati istraga.

"Tu sada imate verovatno jos mnogo različitih podgrupa i delova te mafije koja je sada pogođena i tek će klupko početi da se odmotava i videćemo koliko je duboko sve to išlo i široko", rekao je Dačić.

Dačić je kazao da je poslata poruka svima da niko ne može biti zaštićen.

"Ko se bavi kriminalnim radnjama, mafijaškim poslom, ko ubija ljude, preti ljudima ne može taj posao da radi slobodno i da misli da će proći nekažnjeno. Za sve te stvari je potrebo sadejstvo između državnih organa", rekao je Dačić.