Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić sastao se danas sa ambasadorom Italije u Srbiji Karlom Lo Kašom, koji mu je uručio poklon fudbalera Alesandra Del Pjera.

Legendarni kapiten Juventusa, Alesandro Del Pjero, na dresu koji je poklonio Dačiću flomasterom je napisao poruku: "To Ivica all the best" (Ivici sve najbolje).

Del Pjero je posjetio Srbiju 15. jula kako bi promovisao italijanski fudbalski kamp za djecu u Srbiji.