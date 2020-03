"Dačić je pokazao notu, to je sve što imamo da kažemo"

KOPAONIK - Premijerka Srbije Ana Brnabić odbacila je danas tvrdnje iz Prištine da država Sijera Leone nije povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Premijerka je istakla da su privremene institucije u Prištini nekoliko puta do sada demantovale povlačenje priznanja tzv. Kosova, a onda se ispostavljalo da smo mi u pravu.

"Dačić je pokazao notu njihovog Ministarstva spoljnih poslova i to je sve što imamo da kažemo na tu temu", rekla je Brnabić novinarima na Kopaoniku.

Upitana da prokomentariše najave iz Prištine, da će uvesti mjere reciprociteta Beogradu nakon što je Srbija nastavila diplomatske aktivnosti na povlačenju priznanja Kosova, Brnabić je rekla da imamo pravo da nastavimo sa takvim aktivnostima, i da takse Prištine sa tim nemaju nikakve veze.

"Mi smo uvek bili jasni, otvoreni i iskreni. Srbija ima pravo da nastavi svoje diplomatske aktivnosti. Mere koje je Priština uvela nemaju veze sa aktivnostima na povlačenju priznanja. To su ekonomske mere, tiču se trgovine i nisu političke. Nikada nismo i nećemo stavaljati tu znak jednakosti. A, to što oni to ponavljaju, ne znači da je istina", rekla je Brnabić.

Premijerka je ponovila da Priština mora da ukine takse kako bi se nastavio dijalog.

"Ako u okviru dijaloga uspemo da se dogovorimo oko nečega što je fer i ako Priština, dok traje dijalog, prekine kampanju za priznavanje i učlanjenja u međunarodne organizacije, onda možemo da razgovaramo o tome da li mi u tom slučaju možemo da prekinemo sa kampanjom za povlačenje priznanja", rekla je Brnabić.

To je, naglašava ona, fer.

"Mere za mere, to nema veze sa ovim i ne znam zašto je Priština ikada mislila da je to što oni kažu opšteprihvaćeno shvatanje", zaključila je Brnabić.