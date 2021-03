Dačić o NATO bombardovanju: Zbog žrtava ne zaboraviti ovaj dan

BEOGRAD - Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je NATO agresija na Srbiju bila nelegalna jer je sprovođena bez odluke Savjeta bezbjednosti UN, te da, zbog poštovanja prema žrtvama, ovaj dan ne smije da bude zaboravljen.

Dačić je, govoreći o NATO bombardovanje na Srbiju, koja je počela na današnji dan prije 22 godine, podsjetio da Haški sud nije ništa uradio tim povodom, praktično se oglasio nenadležnim i nije ulazio uopšte u pitanja da li je neko kriv ili nije.

On je napomenuo da se pokušavalo i sa privatnim tužbama organizacija i pojedinaca, ali da ni to nije dovelo do uspješnih rezultata.

"Ostali bismo dužni sami prema sebi i prema našim prošlim i prema budućim generacijama ukoliko bismo dozvolili da se zaboravi ovaj dan", rekao je Dačić za televiziju "Pink".

Prema njegovim riječima, vrijeme koje dolazi poslije agresije nosi i nameće potrebu, kao i poslije svakog rata, da se neke stvari opraštaju i sarađuje čak i sa onima koji su izvršili bombardovanje.

"Ali, to se ne sme zaboraviti i važno je da se obeležava svake godine", istakao je Dačić.

Tokom NATO agresije korištena su ubojita sredstva zabranjena međunarodnim konvencijama, uključujući kasetne bombe i granate napunjene osiromašenim uranijumom.

U velikim civilnim razaranjima, nezabilježenim u savremenoj svjetskoj istoriji, ubijeno je nekoliko hiljada ljudi, a više od 6.000 zadobilo ozbiljne povrede, koje su u velikom broju izazvale trajni invaliditet.

U ratnim razaranjima uništeni su mnogi privredni infrastrukturni objekti. Ukupna ratna šteta procijenjena je na više od 100 milijardi dolara, ne računajući neprocjenjivu štetu nanesenu prirodnoj sredini i dugoročne posljedice po zdravlje ljudi.