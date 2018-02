Dačić o "dvostrukim standardima EU": Slovenija i Hrvatska još broje ribe u Piranskom zalivu

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić upitao je, komentarišući poruku predsjednika Evropske komisije Žan Kloda Junkera da zemlje s neriješenim bilateralnim sporovima ne mogu da postati članice EU, kako to da su u Uniju primljene Slovenija i Hrvatska koje se i dalje spore zbog Piranskog zaliva.

"Kažu da se ne može ući u EU, a da se ne reše međusobni problemi. Pa kako uđoše Hrvatska i Slovenija, kakve su to oni probleme rešili? (...) Pa oni i dalje broje ribe u Piranskom zalivu", rekao je Dačić u emisiji "Ćirilica".

Predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker poručio je ranije u ponedjeljak u Beogradu da 2025. godina iz Evropske strategije za zapadni Balkan "nije obećanje", već treba biti ohrabrenje i poticaj zemljama kandidatima i naglasio da zemlje s neriješenim bilateralnim sporovima ne mogu postati članice EU.

"To su dvostruki standardi. Misle li u EU da je naš narod toliko sada oduševljen time što smo dobili tu mrkvu, a ona je i dalje negde daleko", rekao je Dačić za "TV Happy".

Srpski šef diplomatije kaže i da je spreman da povuče svoj potpis s briselskog sporazuma s kosovskim Albancima ako ne bude formirana Zajednica srpskih opština na Kosovu (ZSO), kao dio tog sporazuma iz aprila 2013. godine.

"Ja sam potpisao Briselski sporazum. Nikada ga ne bismo potpisali da u njemu glavna stvar nije bila ZSO. Ako je prošlo pet godina od potpisivanja i od toga nema ništa, postavljam pitanje čemu onda dogovaranje?", rekao je Dačić.

On je dodao da je čuo i novu varijantu - da će ZSO biti dio paketa "pravno-obvezujućeg sporazuma" između Prištine i Beograda kao presudnog uslova za prijem Srbije u EU.

"To je vrhunski bezobrazluk... Šta znači ta formulacija? To niko živ ne zna. Tumačenje kako to treba da sadrži nezavisnost Kosova je apsolutno neprihvatljivo za nas. To nije dio uslova pod kojima smo tada potpisali Briselski sporazum", naglasio je Dačić.

Junker je, na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poručio da se u EU ne mogu unositi bilateralni nesporazumi i uzajamna neriješena pitanja, naglašavajući pravno-obvezujući sporazum Beograda i Prištine kao jedan od izazova Srbije koji mora da riješi da bi pristupila Uniji.

"Međutim, nije naše da kažemo kakav će biti karakter tog sporazuma, na Beogradu i Prištini je da to odrede", naglasio je Junker.