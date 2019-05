Dačić odgovorio Zvizdiću: BiH niko ne pita kako će rešiti pitanje Kosova

BEOGRAD - "Izjava predsedavajućeg Saveta ministara BiH Denisa Zvizdića da bi promena granica značila otvaranje Pandorine kutije je besmislena i smešna."

To je izjavio ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, navodeći da je Pandorina kutija otvorena priznanjem Kosova i da BiH niko ne pita kako će se to pitanje rešiti.

"Baš nas briga šta oni misle, ko njih pita kako će se rešiti pitanje Beograda i Prištine, ko su oni da o tome daju bilo kakav stav", rekao je Dačić novinarima poslije polaganja vijenca na Spomenik Dimitriju Tucoviću na beogradskom trgu Slavija povodom 1. maja.

On je ocijenio da oni ni ne treba da budu prisutni kada se razgovara o KiM i podsjetio da se Beograd nije miješao u to kako će se riješiti spor Atine i Skoplja.

Dačić je dodao da o riješavanju kosovskog pitanja treba da se razgovara s velikim silama.

''Oni što hoće da budu veliki neka čekaju, mislim da nisu dovoljno veliki da se o tome pitaju'', rekao je Dačić.

Ministar je rekao i da je Pandorina kutija otvorena kada je priznata nezavisnost Kosova i da je Beograd o tome govorio.

"Nije to jedini slučaj na svetu gde sada neko govori o Pandorinoj kutiji. Svi govore da je Kosovo bio presedan, slučaj sui generis i ne važi na drugom mestu. Ako je tako, što odjednom ne može taj sui generis da reši neka pitanja koja ne bi bila primer za neke druge?, upitao je Dačić.

Dodao je i da je Zvizdić predsjedavajući Savjeta ministara BiH u tehničkom mandatu i da je logičnije da tu zemlju predstavlja Predsjedništvo BiH, ali i primjetio da se iz njegove izjave može zaključiti da BiH nije za priznanje Kosova, a da se zna da je Bakir Izetbegović za priznanje.

"Pa što se čačkate? Kakav je to način, mislite da možete nas da udarate po glavi koliko hoćete, a da je važno da to ne važi za vas? To su besmislene i smešne izjave", poručio je Dačić.