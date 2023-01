Dačić otkrio dogodovštine sa službenih putovanja

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ispričao je u ovonedjeljnom izdanju emisije "Amidži šou" neke od svojih najzanimljih iskustava otkako je na toj poziciji.

"Kralj Svazilenda, koji se ženi svake godine jednom novom, uglavnom je to misica, ima 20, 30 žena. On neće, ali ga teraju. Dođe na generalnu skupštinu UN-a i povede po 5, 6 žena, jer ne mogu sve da stanu, povede i tri, četiri vraća, koji su skoro skroz goli. Dok on priča, drži govor, oni idu po sali i vračaju. Ja sam bio tamo, nisu me ti vračevi dočekali, ali kad smo završili posao i sve ostalo, trebalo je naš ambasador odnese neki poklon, i šta da mu kupi. On je izrazio želju da dobije tri krave. Kako da mu to organizujemo, kako da mu pošaljemo krave, nekako smo uspeli, bio je presrećan. Biznis klasom su otišle", ispričao je Dačić.

"Šta je još bilo, na Vanuatu sam svog šefa kabineta stavljao u kazan, u centru grada ima nešto što piše 'Kanibal soup', ja sam probao da stavim, da vidim kako je otporan. Ima raznih protokola širom sveta. U Indiju kad sam došao, odmah su mi nacrtali onu tačku na čelo, ne možete da reagujete, jer ne znate da nekog ne uvredite", kazao je Dačić i nasmijao sve u studiju, prenosi Pink.