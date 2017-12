Dačić otkrio pet spoljnopolitičkih izazova Srbije u 2018.

BEOGRAD - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić naveo je pet glavnih spoljnopolitičkih izazova koji Srbiju tokom 2018. godine, u intervjuu za Sputnjik.

1. Odbrana Kosova i Metohije

"Svuda, na svakoj važnoj adresi, na svakom svetskom meridijanu, borićemo se za državnu politiku Srbije prema južnoj pokrajini Kosovu i Metohiji. U godini koja odlazi učinjeno je mnogo na diplomatskom polju te borbe. Danas je svim moćnim centrima u svetu potpuno jasno da nepriznato Kosovo ne može da zaokruži državnost. Da smo taj proces definitivno zaustavili. U ovoj godini započela su i povlačenja priznanja Kosova od onih zemalja koje su priznale protivpravnu nezavisnost. I tu neće biti kraj. Nastavljamo intenzivnu diplomatsku akciju da broj zemalja koje su priznale Kosovo oborimo ispod sto. Srbija je opredeljena za dijalog sa Prištinom, ali ako neko bude insistirao da se promeni format briselskih razgovora i da se u njih uključi i SAD, tražićemo da se procesu pridruži i Ruska Federacija. Za to smo dobili i podršku predsednika Vladimira Putina. Srbija je spremna da se dođe do prihvatljivog rešenja za sve. Srbija nije spremna da se odrekne Kosova i Metohije. U toj borbi nismo sami. Pre svega, uz nas je Rusija koja neće dozvoliti da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Takođe, uz pomoć prijatelja, odbićemo napade Prištine da dobiju stolicu u Unesku i Interpolu.“

2. Odnosi sa Ruskom Federacijom

"U odnosima sa Rusijom naša zemlja nema nikakve kalkulacije. Rusi su naši prijatelji i braća. Rusi su nam oslonac u međunarodnoj areni. Ako nekome nije bilo jasno ranije, verujem da je postalo svima posle posete predsednika Aleksandra Vučića Moskvi i razgovora sa Vladimirom Putinom: Srbija nikada neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji. Svima potpuno nedvosmisleno poručujemo — taj film nećete gledati. Nemojte nam ispostavljati taj zahtev! Nećete dobiti pozitivan odgovor. Pored toga što praktično nemamo nikakva politička razmimoilaženja, moramo još da podignemo ekonomsku, energetsku, trgovinsku, sveukupnu saradnju. I posle razgovora naših državnika u Moskvi, širom se otvaraju vrata i za to. Rusija nas je, po ko zna koji put u istoriji, odbranila u SB UN kad je pokušao da se realizuje plan da se srpskom narodu udari žig — genocidnog. Rusija u svojim rukama ima veto za odbranu Srbije koja je često politička meta u brojnim geopolitičkim igrama na Balkanu."

3. Put ka Evropskoj uniji

"Kao što smo svuda na Zapadu nedvosmisleno rekli da nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji, tako smo i u Kremlju poručili da je Evropska unija prvi strateški cilj naše zemlje. Na tom putu naša zemlja je uradila više i predanije nego mnoge države u okruženju. Na tom putu, Srbija je često nepravedno kočena, uslovljavana, pa i kažnjavana, bez svoje krivice. Država prolazi kroz sveobuhvatne, pravne, ekonomske i političke reforme, kako bi bila spremna za članstvo u EU kada dođe taj dan. Srbija nije spremna da zgazi sve ostale nacionalne interese da bi dostigla taj cilj i verujem da se to od nas neće tražiti. Vođe smo u politici regionalne stabilnosti. Vođe smo u ispunjavanju svih standarda evropskog razvoja. To mora da se ceni. Sa Srbijom više niko ne može da razgovara izanđalim jezikom „štapa i šargarepe“. Sa Srbijom mora da se razgovara kao sa ravnopravnim partnerom — sa suverenom državom koja ima svoje jasne ciljeve."

4. Partnerstvo sa Amerikom

"Srbija će nastaviti da razvija najbolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Želimo da staru politiku nerazumevanja i suprostavljenih interesa potpuno preokrenemo u politiku iskrenog partnerstva. Naravno, ne možemo u svemu da imamo isti stav, ali insistiramo na poštenom odnosu međusobnog razumevanja. Zato, ne želimo više da slušamo ucene službenika kao što je Brajan Hojt Ji. Ne želimo da odgovaramo na zahteve „jastrebova“ iz bivše administracije koji su godinama otvoreno zastupali izrazito antisrpsku politiku. Ali, hoćemo da čujemo Donalda Trampa i Reksa Tilersona, kao što nam je veoma stalo da i oni čuju nas. SAD je moćna svetska sila i neophodno je da Srbija ekonomski i politički razvija odnose sa zvaničnim Vašingtonom. Naš cilj je da se u 2018. godini čuje stav zvaničnog Beograda i u Beloj kući."

5. Politika vojne neutralnosti

"Srbija neće ulaziti u vojne saveze. Često se provlače spekulacije, u unutrašnje političke svrhe, da se naša država postepeno sprema za ulazak u NATO. Ponavljam, to nema nikakve veze sa istinom. Srbija neće postati deo Severnoatlanske alijanse. To nije predmet nikakvih pregovora. Istovremeno, nastavićemo vojnu saradnju i sa NATO-om, kao i sa Rusijom, Belorusijom i ostalim zemljama. Naš interes je da vojno ojačamo. To što naši vojnici vežbaju i sa NATO i sa ruskim vojnicima, nije nikakav signal da nameravamo da se pridružimo bilo kom savezu. To je, upravo, najbolji dokaz da smo odlučni da ostanemo vojno neutralni. Ta pozicija Srbije neće se promeniti."