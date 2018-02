Dačić poslije sastanka sa Tilersonom: Veoma je važan 28. jul

VAŠINGTON - Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je imao izuzetno dobar sastanak sa američkim državnim sekretarom Reksom Tilersonom.

Prvi potpredsjednik Vlade Srbije je dodao i da ta susrest koji se dogodio u Stejt departmentu pruža veliku nadu u uspješnu bilateralnu saradnju u narednom periodu.

"Sastanak je bio posvećen budućnosti i našim bilateralnim odnosima. U knjigu gostiju sam upisao, što se inače obavlja pre nego što počnu razgovori, da ovaj sastanak posvećujem i da bi trebalo da bude u znaku 100-godišnjice savezništva između SAD i Srbije u Prvom svetskom ratu", rekao je Dačić po završetku sastanka s Tilersonom.



Kako je šef srpske diplomatije istakao, za Srbiju je veoma važan datum ove godine 28. jul, jer se tada navršava 100 godina od Srpskog dana u SAD, kada je tadašnji američki predsjednik Vudro Vilson naredio da se istakne srpska zastava na Bijeloj kući u znak priznanja Srbiji za sve žrtve u Prvom svjetskom ratu.



"Ali, od tada je prošlo 100 godina i zato želimo da resetujemo naše odnose i da tražimo zajedničke interese i način kako da SAD pomognu da se ostvari naš ključni cilj - a to je stabilnost, mir u regionu i rešavanje otvorenih pitanja. U ovom slučaju pre svega mislim na pokušaj trajnog rešenja problema Kosova i Metohije i u tom smislu mislim da su veoma pažljivo saslušali sve naše argumente", rekao je Dačić.



Prema njegovim riječima, ovaj sastanak potvrđuje da nova američka administracija ima barem spremnosti, "da ne kažem više razumevanja za ono što Srbija govori u odnosu na prethodne administracije, a naročito one administracije koje su bile uvučene u ratni konflikt na prostoru bivše Jugoslavije".



Tokom sastanka Dačić je, kako je naveo, istakao i da je vrijeme da američki predsjednik dođe u Srbiju, imajući u vidu da je posljednji američki predsjednik koji je bio u Srbiji, odnosno bivšoj Jugoslaviji, bio Džimi Karter.



"U tom smislu, treba raditi na resetovanju naših odnosa. Mislim da je ovo bio jedan izvanredan pripremni sastanak. U ime predsednika Aleksandra Vučića, istakao sam našu spremnost da u svakom momentu odgovorimo na predloge američke strane koji bi dolazili vezano za pitanja bezbednosti i stabilnosti u regionu", rekao je Dačić.



On je ukazao da je sastanak s Tilersonom bio prije svega usmeren ka tome da "neko zaista sasluša sve naše argumente i razloge, zbog kojih mi ponekad imamo malo oštrije stavove u regionu".



"Imajući u vidu da je ovo bio prvi takav sastanak, mogu samo da ocenim da je sastanak bio veoma dobar i da daje veliku nadu da ćemo imati uspešnu saradnju u narednom periodu", zaključio je ministar spoljnih poslova Srbije.



Američki državni sekretar je Dačića u Stejt departmentu dočekao u popodnevnim satima po lokalnom vremenu.



Šef srpske diplomatije, koji boravi u poseti Vašingtonu, rekao je prethodno da se nada da će njegov sastanak sa državnim sekretarom Tilersonom biti uspješan i "od velike važnosti za naše odnose".



Dačić, koji je u četvrtak u okviru pripreme za taj sastanak razgovarao sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Vesom Mičelom, ocijenio je da je razgovor bio "veoma detaljan".



Naveo je da je cilj bio da se pronađu zajednički interesi SAD i Srbije radi "stabilnosti, mira i budućnosti celog regiona i rešavanja otvorenih pitanja".