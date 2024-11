Dačić potvrdio crne slutnje: Trinaest osoba stradalo u Novom Sadu

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je izvičeno trinaesto tijelo iz ruševina nakon obrušavanja nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ranije je saopštio je da je 11 osoba stradalo u obrušavanju nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

"Od samog početka se sumnja da taj broj je značajan i da, imajući u vidu težinu ove nesreće i težinu konstrukcije, da će verovatno broj poginulih biti veći nego što je broj onih koji su povređeni, što se nažalost i obistinilo. Tako da, za sada 11 tela je izvučeno, znači 11 od ovih ljudi je mrtvih. Tri osobe su spašene, nalaze se u bolnici. Između ostalog, u prošlom izveštaju smo govorili o tome, spašene su i ove dve osobe sada, dve žene koje su bile ispod ruševina sa kojima smo imali kontakt" izjavio je Dačić, prenosi b92.

"Sada je trajna ta akcija spasavanja i te dve osobe sada se nalaze u bolnici, odnosno u urgentnom centru. Naravno, možda je došlo i do greške u razumevanju, pošto je to objavljeno da je devojčica u pitanju. Ona ima više od 20 godina, verovatno su pogrešno razumeli, ali je to na kraju prava i nebitno. Vidimo ovde da se spasavanje i dalje nastavlja" rekao je on.

"Moguće da će biti još stradalih, video sam još jedno telo. To je stvarno teška nesreća", rekao je Dačić novinarima u Novom Sadu, prenosi N1.

Podsjećamo, dio tragedije je došlo nešto prije 12.00 časova.

