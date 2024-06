Dačić potvrdio ko su saučesnici ubijenog napadača na Ambasadu Izraela

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da terorizam ne može da pobijedi državu. Akcija se nastavlja širom Srbije. U toku noći izvršen je pretres na više lokacija, razgovarano je sa više desetina ljudi, a tužilaštvo će odrediti dalje postupanje, istakao je Dačić.

Sinagoga u Beogradu bila moguća Žujovićeva prva meta, rekao je ministar. Dvije osobe su u pritvoru.

Povređeni pripadnik Žandarmerije Miloš Jevremović koji je juče ustreljen samostrelom u vrat ispred Ambasade Izraela u Beogradu, nakon operacije je u stabilnom stanju. Jevremović je u samoodbrani pucao na napadača, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Tužilaštvo je napad okarakterisalo kao teroristički akt koji je izvršio Miloš Žujović, vjersko ime Salahudin, konvertit iz Mladenovca. Proglašen je crveni nivo bezbjednosnih pretnji od terorizma.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je u toku noći izvršen pretres na više lokacija širom Srbije.

"Postoje ljudi koji pripadaju vehabijskom pokretu. Jedna je stvar opservacija nad njihovim aktivnostima, a drugo je pitanje konkretnog krivičnog dela, odnosno terorističkog napada na pripadnika žandarmerije Miloša Jevremovića. Treba pronaći adekvatnu uzročno-posledičnu vezu između aktivnosti tih vehabija i konkretnog događaja", rekao je Dačić.

Široka akcija saslušanja

Zato je, kako kaže, spovedena široka akcija saslušanja, pritvaranja a u dva slučaja je određen pritovr. Riječ o Igoru Despotoviću koji je uhapšen u Beogradu a pritvor je određen Kemalu Begoviću, prilikom pretresa u Novom Pazaru. Njemu je oduzet prsluk sa zastavom tzv. Islamske države na leđima.

"Međutim, imate i druge stvari, kod jednog lica je pronađen snimak gde se zaklinje na vernost sa nožem u ruci tzv. Islamskoj državi. Kada pogledate šta je u stanovima tih ljudi, vidite da su pripadnici ekstremista", dodao je Dačić.

Dačić napominje da će se tužilaštvo baviti time da li su lica povezana sa konkretnim terorističkim aktom. Pokazao je snimak stana jednog ekstermiste u Novom Pazaru, gde su noževi i zastava tzv. Islamske države.

Utvrdiće se da li su oni diretkno povazni sa ovim terorističkim činom, ponavlja Dačić.

Mnogo detalja je poznato, sinagoga moguća meta

"Mnogo je detalja poznato. Rekonstruisano je njegovo (teroristino) kretanje na autobuskoj stanici, a došao je iz Mladenovca. Kretao se po gradu, prvo je bio do sinagoge, video je tamo policiju pa nije mogao da izvrši terorističko delo, pa krenuo je ka izraelskoj ambasadi. Dan pre toga, njgova suspruga je otišla u Crnu Goru, tražili smo informacije od crnogorske policije", naveo je Dačić.

Riječ je o ciljanom terorističkom napadu, a ko je sve u tome učestovao videćemo, ističe Dačić.

“Izvršeni su pretresi na više lokacija u Srbiji, razgovarano sa više desetina ljudi a tužilaštvo će odrediti dalje postupanje prema tim ljudima”, kaže Dačić.

Prema njegovim riječima, ono što je nesumnjivo kod svih tih ljudi je da pripadaju tom vehabijskom ekstremističkom pokretu.

O vehabijskom pokretu

Dačić kaže da je opšte poznato da je na Balkanu centar vehabijskog pokreta u Austriji i odatle se orkestrira njihov rad.

"Međutim, u međuvremenu su se pojavili novi elementi na međunarodnoj sceni, a to je pojava ekstremističke Islamske države gde je većina njih praktično bila na ratištu i prate se njihove aktivnosti sa potencijalnom mogućnošću da izvrše određene terorističke akte", kaže ministar.

Ono što je važno reći to je da su svi oni sada pod opservacijom i kako bismo predupredili dalje terorističke napade, podvukao je Dačić.

Napominje da su dva lica privedena.

"Jedno lice je odsutno, nije u kući. To je lice koje je reklo da će sa sekirom da sačeka policiju ako dođe da mu pretraži kuću", naveo je Dačić.

"Ovo nije igra, ovo nije pozorišna predstava. Reč je o ljudima koji prete običnim građanima i šta je taj žandarm kriv što je na radnom mestu i čuva izraelsku ambasadu", kaže Dačić i navodi da je terorista prekjuče kupio taj samostrel u jednoj radnji u Zemunu.

Naš zakon to kvalifikuje kao oružje tipa D za koje nije potrebna dozvola da se drži i kupuje, kaže on.

"To pod hitno mora da se menja, sve ono što je opasno po živote ljudi, mora da bude praktično zabranjeno za promet, jer to košta 6.900 dinara", rekao je Dačić.

Salahudin Žujović od ranije poznat policiji

Dačić kaže da je teroristino islamsko ime Salahudin, a njegovo ime je Miloš. "Otac mu se zove Zoran. Despotović je isto konvertit koji je prešao iz pravoslavlja u islam", dodaje on.

"On (Žujović) se oženio ženom koja se zove Besa, takođe muslimanka iz Crne Gore. Sama ta slika pokazuje dokle se je otišlo u tom nekom ekstremizmu. Tačna je informacija da imaju i dete godinu dana staro", potvrdio je pisanje medija.

Prilikom pretresa njegove kuće u Novom Pazaru nije bilo ljudi koji su traženi.

Crveni nivo pretnje od terorizma

Crveni nivo pretnje znači da se sve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova stavljaju u najviši stepen pripravnosti i da njihov zadatak jeste da budu vidljive u obezbjeđenju javnog reda i mira i sprečavanju eventualnih terorističkih akata.

"To znači da će ih biti na mnogim lokacijama u celoj Srbiji", pojasnio je Dačić.

"Ovo je preventivna mera kako bismo sprečili da dođe do nekih drugih akata. Ponekad teroristi znaju da naprave neki tzv. mamac, odnosno da naprave neku akciju koja je sporednog tipa a da usledi neka druga glavna akcija. Ovaj teroristički akt zaustavljen je praktično na početku. On je se završio na žandarmu, ali kao što sam i napomenuo, on je prvo obilazio sinagogu, dolazio do sinagoge. Znači da nije tamo video policajce, možda bi mu meta bila sinagoga", napominje Dačić.

Govoreći o kritičnim lokacijama, Dačić je rekao da su to diplomatsko-konzularna predstavništva, državne institucije, mesta na kojima ima puno ljudi, to je ta tzv. kritična infrastruktura, zatim tržni centri, centar grada, željeznička i autobuska stanica.

(RTS)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.