Dačić saopštio nove detalje stravične nesreće kod Mladenovca (FOTO)

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačići rekao je danas da je, prema prvim izvještajima saobraćajne policije za nesreću kod Mladenovca, u kojoj je poginula jedna osoba, a više od 30 povrijeđeno, vjerovatno kriv vozač automobila koji se sudario sa autobusom.

Dačić je precizirao da je, prema informacijama koje je dobio od policije, vozač automobila skrenuo u suprotnu traku i udario direktno u autobus.

On je, gostujući na Tv Pink, naglasio da je uviđaj još u toku, prenosi Tanjug.

"Uvek kada iznesem takvu informaciju moram da kažem da je to informacija koju dobijem od policije. Videće se da li će uviđaj tako to pokazati ili ne", rekao je on.

Foto: Tanjug

Apelovao je na sve učesnike u saobraćaju da budu veoma oprezni i naveo da je već nekoliko dana u toku pojačana kontrola u saobraćaja.

Kao primjer je naveo da je juče priveden čovjek koji je vozio sa 3,8 promila alkohola u krvi.

Vozač putničkog automobila poginuo je jutros u sudaru sa autobusom kod Mladenovca, a u Urgentni centar je dovezeno 37 osoba od kojih su četiri teže povrijeđene, saznaje Tanjug.

Neki od povrijeđenih bi trebalo da budu odvezeni i u druge bolnice, a većina ima povrede glave, dok su neki sa ortopedskim povredama.

Povrijeđene je u Urgentnom centru obišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

