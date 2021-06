Dačić u Moskvi: Srbija ne prihvata nametnuta rješenja za KiM

MOSKVA - Srbija je konstruktivna u dijalogu sa Prištinom uz posredovanje EU i želi kompromis koji će dugoročno donijeti mir i stabilnost, poručio je danas u Moskvi predsjednik parlamenta Srbije Ivica Dačić i dodao da Srbija ne prihvata nametnuta i jednostrana rješenja.

"Kažu nam - odreknite se Kosova i Metohije i otvoren vam je put ka EU. To nije ono što partneri kažu jedan drugom. Mi želimo da uđemo u Uniju, vredno radimo na tome i taj cilj ne menjamo, ali ne prihvatamo da na tom putu pred nas budu postavljane prepreke koje nikada nikome nisu postavljane, niti se tako nešto, kao što je priznanje nelegalne secesije, može očekivati od bilo koje suverene države", rekao je Dačić.

Slično je i sa sankcijama uperenim protiv Rusije, rekao je Dačić obraćajući se poslanicima Državne Dume Federalne skupštine Ruske Federacije.

On je poručio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, navodeći da je Srbija i sama bila izložena istom takvom mehanizmu pritiska i dobro zna koliko je to nepravedno.

"Rusija je jedan od najvećih ekonomskih partnera Srbije. Ne postoji ekonomska grana u kojoj ne beležimo ogroman rast, počev od energetike, putne i železničke infrastrukture, poljoprivredne proizvodnje, hemijske i drvne industrije…", tvrdi Dačić.

Dačić je rekao da ima još prostora koji mora da se iskoristi u oblasti ekonomije, prije svega u zajedničkim aranžmanima u visokotehnološkim projektima.

"Idemo ovim pravcem i kada je reč o saradnji u oblasti medicinskih nauka. Ima li boljeg primera za to od činjenice da je Srbija prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu Sputnjik V uz odobrenje vašeg instituta 'Gamaleja', koji je razvio ovu sjajnu vakcinu?", upitao je Dačić.

On je podsjetio da je Srbija u samom evropskom i svjetskom vrhu po procentu vakcinisanog stanovništva, zbog čega se očekuje da će se uskoro završiti borba sa epidemijom.

Predsjednik Skupštine Srbije je rekao i da je Rusija jedan od stubova oslonca Srbije u savremenom svijetu i da se to neće promijeniti.

Dačić je ukazao da su Srbija i Rusija danas mnogo više od tradicionalnih, istorijskih prijatelja i saveznika.

"Vama je poznato da su odnosi dve zemlje krenuli uzlaznom putanjom 2012. godine od kada Srbiju vodi koalicija Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Socijalističke partije Srbije na čijem sam ja čelu. Srbija i Ruska Federacija od 2013. godine imaju sklopljen Sporazum o strateškom partnerstvu, sveobuhvatan dokument koji definiše ciljeve naše zajedničke saradnje", naveo je Dačić.

Objasnio je da je taj sporazum formalizovao već postojeće strateško partnerstvo, koje se decenijama, pa i vijekovima odvija u svim oblastima od zajedničkog interesa.

"Srbija i Rusija su pre svega privržene poretku koji počiva na međunarodnom pravu i to smo nebrojeno puta potvrdili. U svakoj prilici, a to želim da ponovim i ovog puta, Srbija iskazuje veliku zahvalnost Ruskoj Federaciji za to što je u teškim iskušenjima za moju zemlju postavila primat međunarodnog prava nad snagom međunarodne sile, čime je ostala jedan od naših najvažnijih oslonaca u globalnoj političkoj areni", istakao je Dačić.

Prema njegovim riječima, Rusija je danas najveći i najuticajniji zaštitnik srpskog vrhunskog nacionalnog interesa, koji štiti na međunarodnoj sceni, a to je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

"Rusija je, baš kao i Srbija, čvrsto na stanovištu da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije i to je već decenijama jedan od naših najvažnijih političkih oslonaca u borbi za naše interese na međunarodnoj sceni", dodao je Dačić,

Ta podrška je, zaključuje, prije svega značajna u radu Ujedinjenih nacija i Savjeta bezbjednosti, čiju rezoluciju 1244 iz 1999. godine.

"I mi, i vi, to smatramo za temeljni međunarodni dokument kada je reč o Kosovu i Metohiji", rekao je Dačić u Državnoj Dumi Federalne skupštine Ruske Federacije.

Dačić je u tamošnjem parlamentu govorio na ruskom jeziku, a na početku govora ruski poslanici su ustali da ga pozdrave.