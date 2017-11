Dačić u Vašingtonu: Vi ste korupciju učinili legalnom

VAŠINGTON - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je na skupu u Vašingtonu odbio da se izjasni o navodima o korupciji članova srpske vlade.

Na konferenciji "Dolazak oluje? Uobličavanje budućnosti Balkana u eri neizvjesnosti" na kojoj je govoreno o vladavini prava i borbi protiv korupcije, Dačić je upitan kakav je njegov stav o nedavnim slučajevima korupcije u koje su navodno umiješani srpski ministri Nenad Popović i Aleksandar Vulin, ali je on rekao da nije na skupu da "polaže račune".

"Zanimljivo je da ste pitali samo za srpsku vladu, a ne za druge vlade u regionu", rekao je Dačić na panelu na kojem još iz regiona učestvuje kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli.

Dačić je rekao da je slučaj Nenada Popovića povezan s poreskim rajevim i dodao: "Nije on to izmislio, već vi ovde".

"Veoma volim kada nam drugi dele lekcije, ali bih voleo da pogledaju sebe, nije korupcija izmišljena na Zapadnom Balkanu, samo ste je vi učinili legalnom", rekao je on.

Dačić je rekao da je kod stranih donacija često uslov da neko bude angažovan za konsalting, dodajući da su se zapadne zemlje kad je počela finansijske kriza vratile na državni intervencionizam.

"Nemam ništa da dodam. O tome se tamo raspravlja, a ne ovde. Nisam ovde došao da polažem račune", rekao je Dačić.

Mreža za istraživačko novinarstvo KRIK je objavila da se u projekatu "Rajski papiri" koji otkriva veze više od 120 svetskih političara s ofšor kompanijama, nalazi ime ministra bez portfelja Nenada Popovića.

KRIK je prethodno naveo da ministar odbrane Aleksandar Vulin neuverljivo opravdao poreklo 205.000 evra za kupovinu stana navodima da je reč o pozajmici od 205.000 evra od suprugine tetke iz Kanade.

"Naš region je mnogo gostoljubiviji nego vaš"

Srpski šef diplomatije rekao je u Vašingtonu i da je naš region mnogo gostoljubiviji nego što je to Amerika.

"Ja prisiljavam sebe da budem ovako dobar. Ali me uvek iznerviraju kad dolazim, svojom negostoljubivošću i načinom na koji tretiraju putnike iz našeg regiona, uključujući i političare. Kad bi mi tako tretirali njihove ministre, kada dolaze u Srbiju, ili predsednike i premijere, to bi bio svetski problem. Ja znam da je Amerika velika, ali veličina se pokazuje i po tome kako se odnosite prema malima, zato kad dođete u Srbiju, svako od vas je njegovo kraljevsko visočanstvo Gost i to ćete da naučite u našem regionu. Ali ja želim dobre odnose sa Amerikom", dodao je.