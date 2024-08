Dan sjećanja: Počast žrtvama "Oluje" odaje 30.000 građana

LOZNICA - Sa slobodom se ne može i ne smije trgovati kada je naš narod u pitanju, poručio je patrijrah Porfirije tokom obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji "Oluja".

"Okupili smo se da se sjetimo nasilnog progona našeg naroda iz Dalmacije, Banije, Like i Slavonije. Treba da se sjetimo samo jedne u neizbrisivom nizu naših srpskih golgota", rekao je patrijarh Porfirije.

Istakao je da srpski narod zna na svoj put, "sve tamo do Golgote".

"Nema tog ubojitog sredstva, koji je jači od Hrista i mira. Mir nema alternativu. Egzodus iz Hrvatske samo je jedno od stradanja našeg naroda" naveo je patrijarh, prenosi RTRS.

Istakao je potrebu da se prihvati zakon bogočovjeka jer će u tom slučaju znati šta su porodica i prioriteti.

"Bez njega kao orijentira biće izvitopererno. To su naši preci znali, oni su to ostavili u zavjetu, a to je Svetosavlje", naglasio je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, Srbe jedino može održati put bogočovjeka i samo tada mnogo više ima nade za nas i za našu djecu.

Vučić: Za deset godina uspeli smo celom svetu da kažemo šta mislimo o Oluji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na Danu sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja" da se već deset godina 3. ili 4. avgusta obilježava ta velika tragedija i da je za to vrijeme Srbija uspjela cijelom svijetu da kaže šta o tome misli i osjeća.

"Pre samo mesec i nešto dana pokušali su da nas unize, da nas ni ne obaveste, da usvoje rezoluciju o jednom malom, slobodarskom i najstradalnijem narodu, bez ikakve sumnje, istorijske činjenice o tome govore, i da baš taj narod proglase za genocidni narod. Oni kažu, ne, ne - to je zbog individualnih zločina, nigde ni jedne individue, nigde se niko ne pominje, ne, hteli su da nam stave žig i pečat genocidnog naroda", rekao je Vučić.

On je naveo da prije 12 godina političari iz Srbije nisu smjeli ni da kažu - pa nije to baš sasvim tako, nego bi išli po ambasadama, pravdali bi se, govorili, ne brinite, nećemo da obilježimo ništa, nećemo da se zamjerimo nikom.

"A mi smo se u Ujedinjenim nacijama, pred celim svetom, suprotstavili najmoćnijim silama sveta i rekli, dosta je bilo, dosta je bilo pritiska na srpski narod i progona najstradalnijeg naroda na Balkanu. I digli smo glas u ime svih slobodarskih zemalja i naroda na svetu i pokazali kako jedna mala zemlja može da ih pobedi", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Dodik: Srbi kroz istoriju pamte kolone i stradanja

Srbi kroz istoriju pamte kolone, pamte stradanja. Pražnjenje Hrvatske bilo je plansko, to je bio genocid u kontinuitetu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tokom obilježavanja Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji "Oluja".

"Okupljamo se ovdje da obilježimo pogrom našeg naroda. Prije 10 godina dogovorili smo se da obilježavamo zajedno važne datume iz naše prošlosti", dodao je Dodik.

Istakao je da moramo ići dalje, ali ne smijemo da izgubimo sjećanja.

"Ona ne smiju blijediti. Kada nas jako napadaju, Srbe, Srbiju, Republiku Srpsku, onda sam siguran da nam ide bolje. Uvijek može bolje, i kad nam skupa i pojedinačno bude dobro, onda će i država nam biti jaka i uspješna", jasan je Dodik.

Poručio je da se trebamo okupiti oko ideje države Srbije i države Republike Srpske, prenosi RTRS.

"Ako budemo podijeljeni, mali, onda ćemo biti ponovo lak plijen i ponovo ćemo u kolone. U ime toga podržimo jedinstvo, to je jedino što nam je preostalo", naveo je Dodik.

Istakao je da smo jedinstven prostor.

" Nas interesuje isključio jaka i moćna Srbija, jer bez takve Srbije ni mi u Srpskoj nemamo čemu da se nadamo. Moramo se boriti za naše bolje sutra. Hvala svima koji vjeuruju u Srbiju i Republiku Srpsku. Nećemo da se jadamo, znamo kako je, i iz tog inata idemo jako u nove pobjede", naveo je Dodik.

U Loznici je danas parastosom koji služi patrijarh Porfirije počelo obilježavanje Dana sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja" u prisustvu državnog vrha Srbije i Republike Srpske.

Danu sećanja na stadionu "Lagator" prisustvuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Srbije Miloš Vučević sa članovima vlade, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Danu sećanja na stadionu u Loznici prusustvuje 30.000 građana.

Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju Dan sjećanja na stradale u "Oluji" od od 2015. godine, a prošle godine je obilježen u Prijedoru.

Bio je to najveći egzodus Srba u Evropi poslije Drugog svjetskog rata.

Vojno policijska akcija "Oluja" počela je u zoru 4. avgusta i trajala je do 7. avgusta 1995. godine.

Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" tokom ove zločinačke operacije hrvatskih snaga na RSK ubijeno je skoro 2.000 ljudi ili se smatra nestalim, a protjerano je više od 220.000 Srba sa svojih ognjiša iz tadašnje Republike Srpske Krajine.

Među ubijenima 65 procenata su bili civili, među kojima je gotovo tri četvrtine bilo starije od 60 godina. Gotovo trećina, 29 odsto ubijenih, bile su ženske osobe, većinom starice, prenosi Tanjug.

