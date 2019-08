Dani Srpske u Srbiji od 4. do 10. septembra

BEOGRAD - Manifestacija "Dani Srpske u Srbiji", u okviru koje će kultura, umjetnost i nauka Srpske biti predstavljeni građanima Srbije, biće održana od 4. do 10. septembra u 21 u Beogradu, rekao je Srni direktor Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović.

"Manifestacija će imati 23 programa u 31 izvođenju i, kao i prethodnih godina, biće to od Subotice do Vranja, od Užica do Vršca, dakle, pokrićemo Srbiju uzduž i poprijeko jer želimo i trudimo se da što više građana Srbije upozna kulturu, umjetnost i nauku Republike Srpske", rekao je Cicović.

Prema njegovim riječima, očekuje se da će ovogodišnje "Dane Srpske u Srbiji" otvoriti u Narodnom pozorištu u Beogradu srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, a zatvoriti predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović, takođe, na svečanosti u Narodnom pozorištu.

Cicović je naveo da će u umjetničkom dijelu programa na svečanom otvaranju 4. septembra u 20.00 časova, biti izveden muzičko-dramski program prema scenariju Milovana Vitezovića i u režiji Dragana Elčića, uz učešće glumaca, muzičara i igrača iz Republike Srpske i Srbije.

Cilj je, kako je istakao, da se već na početku pošalje poruka svesrpskog jedinstva, jednog jezika i pisma.

Na svečanom zatvaranju "Dana Srpske u Srbiji" biće izveden cjelovečernji koncert Banjalučke filharmonije pod dirigentskom palicom Vanese Kremenović, a nastupiće solisti Snežana Savičić Sekulić, Dunja Simić i Nebojša Babić.

"Trudili smo se da programi kojima predstavljamo Srpsku u Srbiji budu iz svih dijelova Republike Srpske - od Prijedora i Banjaluke, preko Doboja i Brčkog, do Bileće i Trebinja", rekao je Cicović.

On je najavio da će biti muzičkih programa za skoro sve ukuse i sve generacije: pozorišne predstave za djecu i odrasle, kao i jedna monodrama koja će biti izvedena u četiri grada, u književnim programima biće poezije, proze i satire, a u toku manifestacije biće organizovana i humanitarna akcija - dobrovoljno davanje krvi u organizaciji Udruženja Srba Hercegovaca i prijatelja u Srbiji.

Cicović je naveo da će Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji u vrijeme održavanja manifestacije, organizovati i susrete privrednika Srbije i Srpske u saradnji sa privrednim komorama Srbije i Srpske.

Prema njegovim riječima, biće organizovani i susreti najviših zvaničnika Republike Srpske, prije svih, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade Republike Srpske, a potom i ministara u Vladi Republike Srpske sa političkim rukovodstvima AP Vojvodine i gradova u Srbiji.

"Vjerujem da ćemo i ove, sedme godine manifestacije `Dani Srpske u Srbiji` ispuniti očekivanja i naše stalne publike, kao i onih koji će ove godine prvi put biti sa nama, te poslati jasnu poruku o nikad prečem jedinstvu srpskog naroda u očuvanju svoje tradicije, vjere, jezika i pisma", rekao je Cicović.

Prema programu manifestacije, Narodno pozorište Republike Srpske prikazaće u Kruševcu i Nišu "Kokošku" N. V. Koljade u režiji Predraga Štrpca, a Dječje pozorište Republike Srpske izvešće "Ježevu kućicu" u novosadskom Pozorištu mladih.

Prijedorsko pozorište će u Somboru prikazati "Kolubarsku bitku" Dobrice Ćosića u dramatizaciji Boroslava Mihajlovića Mihiza i režiji Aleksandra Dunđerovića, a Gradsko pozorište iz Trebinja Nušićevog "Analfabetu" u adaptaciji i režiji Željka Miloševića.

Slobodan Ćustić svoju monodramu "O glumatanju" igraće u četiri grada Srbije: Zrenjaninu, Kraljevu, Subotici i Požarevcu, dok će Studentsko pozorište sa Pala u Kragujevcu izvesti komediju "Večera budala", a Banjalučko studentsko pozorište izvešće predstavu "Lajf" u Smederevskoj Palanci i Vršcu.

U Novom Sadu u Subotici će Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske /ANURS/ predstaviti drugi tom Enciklopedije Republike Srpske, a govoriće predsjednik ANURS Rajko Kuzmanović i akademik LJubomir Zuković.

Srpsko kulturno-prosvjetno društvo "Prosvjeta" iz Bijeljine predstaviće svoja izdanja i časopis "Srpska vila" u Sremskoj Mitrovici.

Pjesnik Ranko Risojević nastupiće u Topoli, Ranko Pavlović i Jovanka Stojčinović Nikolić u Sremskoj Mitrovici, Tanja Simeunović i Zdravka Babić u Beogradu, Milanka i Berislav Blagojević u Vrbasu, pjesnik Goran Vračar i romanopisac Željko Pržulj nastupiće u Aranđelovcu, a Nedeljko Zelenović, Dušan Zurovac, Jovan Delić i Radoslav Milošević u Zrenjaninu, dok će satiričari Stevan Stević i Jovo Nikolić nastupiti u Nišu.

Etno-grupa "Iva" iz Doboja nastupiće u Novom Sadu, "Katera" iz Istočnog Sarajeva u Beogradu i Užicu, a "One tri" iz Banjaluke u Šapcu i Vranju.

Iz Banjaluke na manifestaciju "Dani Srpske u Srbiji" dolazi Kulturno-umjetničko društvo "Veselin Masleša", iz Vojvodine Akademsko kulturno-umetničko društvo "Sonja Marinković", a iz Gračanice Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije "Venac".