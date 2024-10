Dankin otac u tužilaštvu pričao o nestanku djeteta i okrivljenima

Tokom istrage ubistva dvogodišnje Danke Ilić ispitano je više od 20 svejdoka, a u tužilaštvu su, osim okrivljenih i svjedoka saslušani i oštećeni, odnosno roditelji dejvojčice kao oštećeni.

Mediji su objavili detaljan iskaz Dankine majke Ivane Ilić, a u tužilaštvu je opširan iskaz dao i otac djevojčice Miloš Ilić.

Dankin otac je u tužilaštvu saslušan 17. aprila i ispričao da je 26. marta, koji je za njegovu kćerku bio koban, bio na poslu i radio na terenu u mjestu Slatina, kao i da je znao da njegova supruga Ivana treba da ide do Opštine kako bi provjerila nešto za dječiji dodatak i da misli da je to bilo oko 10 sati. On je rekao da ne zna u koje vrijeme ga je supruga pozvala da mu kaže da će sa djecom da ide u Banjsko Polje kako bi djecu izvela da se igraju.

„Ona je tamo živela dok joj majka nije umrla. Ne znam tačno godinu kada je umrla jer Ivana i ja tada nismo bili zajedno. Oko 13.10 sati supruga mi je poslala slike dece kako se igraju. Deca su bila pored auta, iza pojate u Banjskom Polju i mislim da su na svim slikama bili ćerka i sin. Oko 13.40 me je zvala, plakala je i vikala da nema Danke, a ja sam pitao kako nema Danke. Rekla je da je uzimala flašicu iz automobila da da sinu da pije vode i da Danke, kada se okrenula, nije bilo. Rekao sam joj da pozove policiju i odmah sam iz Slatine krenuo ka Banjskom Polju“, ispričao je Miloš Ilić u tužilaštvu, prenosi Telegraf.

On je objasnio da mu je supruga fotografije djece slala na mesindžer i da ih ima u telefonu, da ih čuva. Rekao je da ne zna koliko je brzo stigao do Banjskog Polja jer nije vozač, nema vozačku dozvolu, pa ga je dovezao kolega službenim vozilom "reno klio".

„Došli smo do Ulice vojvode Radomira Putnika, gje se nalazi kuća Ivanine porodice i u njoj smo naišli na automobil 'fijat panda'. Kolega je zaustavio vozilo, spustio je prozor i obojica smo pitali da li su videli devojčicu u maslinasto zelenoj jaknici, sa vezanom kosicom. I jedan i drugi su odgovorili da je nisu videli. Nisam video da li vozilo ima oznaku "Vodovod", mislim da su zadnja stakla vozila bila zatamnjena i da je čovek koji je vozio bio sed i proćelav, a da je suvozač bio prosed stariji čovek, tako mi je izgledalo“, dodao je.

Podsjetimo, okrivljeni Dragijević i Janković su u svim svojim iskazima ispričali da su sreli čovjeka u automobilu koji ih je zaustavio i pitao da li su vidjeli djevojčicu.

Ispričao je da su bili pod adrenalinom i da su nastavili ka kući ispred koje se njegova supruga igrala sa djecom i da je tamo vidio suprugu i sina, kao i da mu je supruga rekla nema Danke.

„Rekao sam joj da ostane sa sinom, a da ću ja da tražim Danku. Ivana je rekla da je tražila dete po dvorištu, a ja sam nastavio dalje. Ubrzo je došla policijska patrola, a onda i pojačanje i zabranili su nam da se krećemo jer su oni krenuli u potragu za Dankom. Ivana mi je sutradan rekla da je videla dva čoveka da stoje kod kapije, da gledaju nešto u dvorištu. Nije mi rekla da je videla išta osim ljudi. Učestvovao sam u potrazi sve dok mi policija nije rekla da sedimo u dvorištu kako ne bismo ometali potragu jer su doveli pse“, ispričao je Miloš.

Opisao kakva je bila Danka

On je ispričao da je Danka spavala sa njim u sobi i da je devojčica, kada je on otišao na posao, spavala. Rekao je da je Danka bila povučeno dete i da je najviše bila vezana za brata.

„Ne odvajam decu, ali mi je kćerkica za nijansu draža. Od prvog dana spavam sa njom u sobi. Volela je da ima cuclu i roze ćebence. Prohodala je sa godinu dana, imala je sitan hod. Za mene je bila zvrk, volela je sve da vidi, da se muva, da se provlači ispod stolice i stola, da se penje na krevet, policu, veša svoje igračke. Nije pričala, ali je znala da promrmlja mama i bata. Rukice je držala spojene i volela je da tapše. Uvek smo slobodno vreme koristili da izađemo sa decom da se igraju loptom. Dan pre nego što se sve desilo smo bili u Zoološkom vrtu u Jagodini. Nisam primetio da ona slobodno hoće kod drugih ljudi, čak ni kod moje majke koja je najviše čuva. Nekada je htela kod nje, a nekada nije“, dodao je otac djevojčice.

Ispričao je i da su djecu uglavnom čuvali njegovi roditelji, a da su ih, kada njegovi roditelji ne mogu da ih čuvaju, vodili u Brestovac kod Ivanine snaje. Dodao je i da je Danka imala problem da, kad se zaplače i izgubi vazduh, izgubi svijest, da su je vodili ljekarima u Boru i Beogradu i da su tamo rekli da je to normalno kod male djece i da ne bi trebalo da se ponovi, ali da se to ponovilo više puta.

“Za to njeno stanje smo posle dobili lekove u Beogradu i kad god se to desi koristili smo lek u čepićima. Tog dana je dete bilo zdravo, normalno je spavala. Znala je da zaspi kasno noću, ali je spavala i preko dana sat do sat i po vremena. Nije imala kontakt sa životinjama, ne znam da li ih je volela. Volela je da se penje na uspone, nije plakala kada se uplaši i jedino se plašila crtanog filma, ako joj se nešto ne sviđa. Nije reagovala na buku u soliteru zbog građevinskih radova, ali je reagovala na viku u stanu. Po neravnom terenu je hodala sporije, a ako padne odmah bi ustala i nastavila da hoda“, ispričao je Miloš.

On je istakao da njegova supruga i on nisu imali neprijatelje, da je imao neprijatnosti mjesec i po dana ranije ispred banke zbog parking prostora, kao i da imaju normalan brak, da su dobro čuvali djecu i da su dobri roditelji, kao i da očekuju da dobiju još jednog sina.

„Osumnjičene ne poznajem i nikada ih nisam vidio“, rekao je i dodatno opisao izgled svog djeteta, prenosi Telegraf.

