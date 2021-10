Dao negativnu recenziju restorana, vlasnik ga napao motikom

SPLIT - U Stobreču u Splitu je ove nedjelje došlo do incidenta između turiste i vlasnika jednog restorana.

Kako je strani državljanin potvrdio, napao ga je vlasnik jednog ugostiteljskog objekta u centru Stobreča.

"Dugo smo čekali ispred ugostiteljskog objekta da nas uopšte puste unutra. Nakon što smo uspjeli da uđemo, uslužio nas je vrlo neljubazan i bezobrazan konobar. Zbog toga smo odlučili da odemo i da ipak ne jedemo u tom restoranu. Nakon što smo pronašli mjesto u obližnjem restoranu na stobrečkoj rivi, napisao sam lošu recenziju na Guglu za ovaj restoran u kojem sam bio nezadovoljan uslugom", započeo je čovjek priču za Dalmaciju Danas.

Muškarac navodi da mu je vlasnik ugostiteljskog objekta kojem je napisao negativnu recenziju prišao u trenutku, dok je jeo.

"Pljunuo u lice, ali i u tanjir s hranom"

"Nakon otprilike pola sata, gospodin prilazi mom stolu verbalno me napadajući, pa mi je pljunuo u lice, ali i u tanjir s hranom. Kako sam se samo tada osjećao, tada je nastao verbalni sukob između nas, jer kako da mu ne odgovorim na tako pogrdno ponašanje", rekao je turista.

Stranac je odlučio da se vrati u ugostiteljski objekt iz kojeg je izašao nezadovoljan uslugom. Ali navodi da to nije učinio iz razloga da nastavi sukob, nego kako bi fotografisao vlasnika objekta i prijavio slučaj policiji.

"Dok sam držao mobilni telefon u ruci, vlasnik ugostiteljskog objekta je počeo da me udara i napao me motikom. Bio je jako ljutit i revoltiran, a ja sam se bojao za svoj život. Nakon svega uzeo mi je mobilni telefon iz ruke i bacio ga na pod", priča on.

U međuvremenu, policija je došla po dojavi građana koji su se okupili.

"Mene su priveli u policijsku stanicu, uhapsili su me jer sam psovao na poljskom jeziku, a vlasnik nije priznao da mi je oštetio mobilni telefon, i na kraju sam ja dobio sam kaznu od 500 kuna", ispričao je za Dalmaciju Danas.

Hrvatski portali su kontaktirali vlasnika restorana, ali su dobili odgovor da on ne želi da daje nikakve izjave o ovom događaju.

Nakon nekoliko sati, na Gugl recenzijama ovog objekta su počele da se nižu negativne, ali i pozitivne recenzije.