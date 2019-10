Davao besplatno hranu sugrađaninu, on mu demolirao objekat

Slastičarna Istra u Labinu, čiji je vlasnik Bilkijah Beluli razbijena je u utorak naveče.

Beluliju je oko 23:30 časova javljeno da mu je razbijeno vanjsko staklo na ulaznim vratima, provaljeno u slastičarnu i unutra porazbijan sav inventar.

Kad je stigao u svoj objekt Beluli je vidio nemili prizor: razbacane stolice i inventar, aparat za kavu i rashladnu vitrinu na podu, razbijene televizore i unutrašnje ogledalo.

Gotovo cijeli inventar je uništen, ali ništa nije odneseno, piše Glas Istre čiji je novinar kontaktirao Belulija.

"To je osvetnički čin čovjeka kojem sam prije nekoliko dana prestao besplatno davati jelo i piće. Do tada je satima sjedio ovdje a ja sam mu besplatno davao kavu, limunadu i kolače koje je nekad čak i nosio kući, ali jednog dana odlučio sam reći dosta je bilo. To sam mu i rekao prije tri-četiri dana, on više nije dolazio do noćas kad je iz osvete sve porazbijao. Nisam očekivao da će to napraviti, ništa nije ukrao, ali mi je sve porazbijao. Zašto nije i drugima koji su mu također odbili besplatno davati hranu i piće, pa i ovdje preko puta u samoposluzi, nego samo meni", ne znam. Radnju nisam osigurao, šteta je velika pa ne znam hoću li uopštee nastaviti raditi jer više ovdje nisam siguran. Ako je on psihički bolesnik kao što kažu, zašto je onda vani", rekao je razočarano Beluli, koji u Labinu živi 43 godine, a slastičarnu je prije njega vodio otac.

Posljednjih pet godina slastičarna Istra poznata kao okupljalište Labinjana koji ovdje rado prijepodne pri odlasku na tržnicu ispijaju kafu, pojedu sladoled i poneki kolač.

Službenici Policijske uprave Labin obavili su uviđaj, a počinilac, inače nezaposlen 66-godišnjak, je smješten na odjelu psihijatrije.