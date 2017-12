Deda seksualno zlostavljao unuku

MLADENOVAC - Milun R. (62) iz okoline Mladenovca uhapšen je zbog sumnje da se u periodu od juna do septembra ove godine seksualno iživljavao nad svojom maloljetnom unukom (13), koju mu je ćerka povjerila na čuvanje tokom ljetnjeg raspusta!

Slučaj je otkriven tek nedavno, kada je djevojčica odlučila da ispriča majci šta joj se dešavalo tokom ljeta. Majka je istog trenutka otišla u policiju i prijavila svog oca.

“Majka djevojčice je bila u inostranstvu i po povratku je primijetila da joj se ćerka čudno ponaša. Djevojčica se povukla se u sebe, nije htjela da komunicira ni sa kim i stalno je bila odsutna. Više puta je pokušavala da razgovara s njom, a tek nedavno djevojčica je odlučila da joj se povjeri”, kaže izvor Srpskog telegrafa.

Djevojčica je ispričala da je deda jednom prilikom kada su ostali sami u kući počeo da je napastvuje.

” Oborio ju na krevet, podigao majicu i počeo da je ljubi po grudima. Djevojčica je počela da plače i preklinjala ga da to ne radi, ali on nije odustajao. Toliko ga je iznervirala njena vika i plač da joj je u jednom momentu udario šamar da bi je smirio. To nije jedini put. Više puta ju je dodirivao po intimnim dijelovima tijela. Bila je potresena i u šoku dok je majci prepričavala dramatične scene koje je proživljavala sa dedom, u jednom momentu je zanijemila i majci nije mogla da odgovori da li ju je deda polno iskoristio. Žena je istog trenutka otišla u policiju i prijavila ga”, kaže izvor.

“Djevojčica je odmah upućena u bolnicu i nakon pregleda biće poznato da li je bila žrtva silovanja. Nakon policijskog saslušanja Milunu R. je određeno zadržavanje do 48 sati”, dodaje sagovornik lista.

(Alo)