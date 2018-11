Del Ponte: Haradinaj ne može biti premijer a Kosovo država

TIRANA - Bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte izjavila u Tirani da Haradinaj ne zaslužuje da obavlja tu funkciju i da Kosovo ne može biti država.

Del Ponteova je objasnila da je predsjednik vlade Kosova Ramuš Haradinaj u prvostepenom postupku osuđen u Haškom tribunalu za ratne zločine, dok Kosovo ne ispunjava uslove da bude država.

U izjavi za albansku TV Ora news, Del Ponte je na marginama predstavlja njene knjige o ratu u Siriji izjavila da još uvijek ima mnogo posla da se uradi u pogledu kažnjavanja ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji.

Ona je dovela pod znak pitanja i postojanje Kosova kao države i kazala da nije pravedno to što je kosovski premijer Ramuš Haradinaj na tom položaju.

"Mislim, Haradinaj ne zaslužuje funkciju na kojoj se nalazi danas. Osuđen je od strane Haškog tribunala, ali ga je na žalost Apelacioni sud oslobodio. Ali ja više nisam bila glavni tužilac. Teško je vidjeti to da on prvostepeno bude kažnjen, a da je Kosovo sada jedna vanredna stvar", kazala je on.

Haški tribunal nije osudio, već je dva puta oslobodio Haradinaja.

Poslije prvog suđenja Haradinaj je oslobođen optužbi za zločine na Kosovu tokom 2008. godine, poslije čega je Apelaciono vijeće takvu presudu poništilo i naložilo novo suđenje, ali je on i u ponovljenom procesu oslobođen.

Del Ponte smatra da je Kosovo imalo "privilegiju" da bude priznato kao država, što je po njenom mišljenju, "bilo prilično preuranjeno" i zbog čega je za nju "Kosovo još uvijek pod znakom pitanja".

Ona je govorila i o Žutoj kući o kojoj je pisala u svojoj knjizi "Lov, ja i ratni zločinci" i ukazala da je tužilaštvo "pokušalo da vodi istragu, ali da to nisu mogli da urade".

Na osnovu navoda u njenoj knjizi i istrage na terenu, bivši švajcarski senator u Savjetu Evrope Dik Marti je sačinio izvještaj koji je predstavljen Savjetu Evrope i prihvaćen kao zvaničan dokument Savjeta.

Taj izvještaj poslužio je kao osnova za istragu koju je vodio američki tužilac Klin Vilijamson, koji je u julu 2014. saopštio da je došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedinih bivših rukovodilaca OVK, ali da nije bilo dokaza o trgovini organima.

Kosovo je tokom 2016. godine izmjenama i dopunama Ustava uspostavilo Specijalni sud za ratne zločine bivših visokih pripadnika OVK o kojima se govori u izvještaju Dika Martija.

Sud je nadležan za "zločine započete ili počinjene na Kosovu" od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000.