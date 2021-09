Delegacija Beograda: Još bez dogovora u Briselu

BRISEL - U Briselu je večeras u delegaciji Beograda za Tanjug potvrđeno da nikakav dogovor sa prištinskom stranom još nije postignut.

Kako je Tanjugu rečeno, delegacija Beograda još se nalazi u zgradi Evropske službe za spoljne poslove, a pregovarač Prištine Besnik Bisljimi ranije je napustio je zgradu.

Portparol EU Peter Stano na Tviteru je objavio večeras da sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine uz posredovanje specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka u Briselu i dalje traje i da se pregovori nastavljaju.

Bisljimi je novinarima ispred zgrade EEAS-a rekao da je na sastanku u Briselu postignut načelni dogovor o povratku slobode kretanja između dvije strane i da se čeka pristanak Beograda.

Dvije delegacije su tokom dana nekoliko puta odvojeno razgovarale sa specijalnim izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom, a trilateralnog sastanka nije bilo.

Dialogue: Meeting of Kosovo & Serbia chief negotiators facilitated by EUSR @MiroslavLajcak in Brussels not over, negotiations continue to find a solution for the current crisis in the north of Kosovo.