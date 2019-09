Delegaciji Vojske Srbije zabranjen ulazak u Hrvatsku

BEOGRAD - Delgaciji Vojske Srbije, koju čine starješine sa Vojne akademije, kadeti i pitomci Vojne gimnazije, danas je zabranjen ulazak u Hrvatsku, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu odbrane.

Delegacija je trebalo da prisustvuje obilježavanju dana Jasenovackih novomučenika i bila je najavljena.

Na granici, na prelazu Batrovci - Bajakovo, delegacija je zaustavljena, zadržana i pretresena.

U prtljagu su bile službene uniforme, što je, istuču u Ministarstvu, potpuno dozvoljeno i u skladu sa pravilima službe, a hrvatski carinici su delegaciji rekli da ne mogu da ih nose.

Članovi delegacije VS su bili spremni da ostave uniforme i produže put u civilu, ako je to jedini razlog za zadržavaje, ali su im carinici saopštili da to nije razlog i da oni danas neće ući u Hrvatsku.

Delegaciji je izdata zabrana ulaska i vraćena je u Srbiju.

U dokumentu u kojem se navode razlozi za odbijanje ulaska, naznačeno je da delegacija nema odgovarajuću dokumentaciju kojom bi opravdali svrhu i uslove svog boravka, kao i da nisu dostavljeni na uvid dokazi za putovanje iz drugog razloga.