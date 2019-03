Demonstranti upali u zgradu RTS

BEOGRAD - Dio demonstranata sa večerašnjeg protesta "1 od 5 miliona", predvođeni Boškom Obradovićem, upao je u zgradu RTS iz Aberdareve ulice.

On je apelovao na Obradovića da izađe iz zgrade i razgovara sa građanima koji su ostali ispred, kako bi se "spustila lopta". Obradović je na to kazao da niko ne želi da uništava imovinu ili napada zaposlene, već samo da neko od organizatora dobije pravo da govori na RTS-u. Obradović nije prihvatio da izađe iz zgrade, rekao je da ostaje u hodniku RTS-a kako bi razgovarao sa jednim od urednika Zoranom Stanojevićem. U susednom hodniku nalazi se veći broj policajaca. Dio demonstranata sa večerašnjeg protesta "1 od 5 miliona", predvođeni Boškom Obradovićem, upao je u zgradu RTS iz Aberdareve ulice. U zgradu RTS došla je i policija. Dok su pojedinci iz mase udarali policajce, oni nisu reagovali, već su samo ušli u zgradu. Jedan od demonstranata pozvao je i ostale okupljene da uđu u zgradu javnog servisa. U zgradu je ušao i Dragan Đilas. Učesnici protesta gađali su jajima zgradu Javnog servisa. Nakon toga su, predvođeni Obradovicem, ušli u prostorije RTS-a. Hodnike su izlepili trakama i poručili da ce se uključiti uživo u program. Prethodno su najavili da ce na dva sata blokirati RTS kako bi, kao i prošlog puta, održali improvizovani "Dnevnik slobodne Srbije".

Ispred vrata RTS-a parkiran je kamion odakle je počelo emitovanje "Dnevnika slobodne Srbije" u toku kojeg su građani pozvani na veliki protest 13. aprila u Beogradu i ponovljen zahtjev zamjeniku gradonačelnika Goranu Vesiću da ukloni ograde postavljene za gondolu do utorka, 19. marta do 18 časova, ili će u suprotnom građani to sami uraditi. (Tanjug, B92)