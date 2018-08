Deset puta više abortusa nego što je prijavljeno

BEOGRAD - U prošloj godini u Srbiji je, prema zvaničnim podacima, izvršeno više od 16.000 prekida trudnoća, a nadležni kažu da ih je bilo deset puta više u privatnim ustanovama koje nemaju obavezu da ih prijave državi, te najavljuju nove mjere koje će regulisati to pitanje.

Ministar za demografiju i populacionu politiku Srbije Slavica Đukić Dejanović smatra da ovaj problem može riješiti valjan zakon, koji je usaglašen sa zakonodavnom materijom u zemljama EU, javio je RTS.

"Taj zakon mora uzeti u obzir, pre svega, pravo žene da odluči da eventualno prekine trudnoću, to pravo joj niko nikada ne sme osporiti, da bude iskorišćeno i za njenu dalju edukaciju", rekla je Dejanovićeva.

Ona je istakla da bi edukacija pomogla ženama da shvate koliku fizičku i psihičku traumu predstavlja abortus, kao i rizik od eventualnog steritiliteta, te koliko je važno da uslovi u kojima se odvija prekid trudnoće budu stručni i bezbjedni.

Ginekolog Aleksandar Stefanović je rekao da je u Srbiji odnos rađanja i pobačaja jedan prema tri, te da su razlozi za prekid trudnoće različiti, ali ishod u nekim slučajevima može biti koban.

"Tokom intervencije može doći i do iznenadnih, velikih krvarenja, kao i do povrede materice. Te povrede mogu biti bezazlene, ali mogu iziskivati hitnu hirušku intervenciju i nekada dovode do gubitka čitave materice. To je tragično za mlade devojke koje nisu ostvarile potomstvo", kaže Stefanović.

Prošle sedmice u Opštoj bolnici u Užicu uhapšen je ginekolog zbog sumnje da je pacijentkinji prekinuo trudnoću u 17. nedjelji, a zauzvrat od nje primio 570 evra.

U Srbiji je abortus do 10. nedjelje trudnoće dozvoljen i izvodi se isključivo na zahtjev žene, a ako je trudnoća starija od 10 nedjelja, abortus mora da odobri ljekarska komisija koja razmatra razloge i rizike zahvata.