Deset stvari koje niste znali o Ani Brnabić

Zašto se svi sklanjaju kad predsjednica Vlade „počne da uči“, kako se bori sa stresom, zašto najveću inspiraciju dobija od hrabrih ljudi, otkriva za „Blic“ premijerka Ana Brnabić.

1. Kako se sprema za važne sastanke

“Važno mi je da razumem suštinu i napravim plan. Detaljno čitam materijale koje su pripremili moji saradnici i uvek za sebe izvlačim najvažnije stvari i pripremam pitanja kroz koja onda prolazim sa njima. Kao neko ko zastupa digitalizaciju, kuriozitet je da je meni lično za svaku temeljnu pripremu i dalje potreban papir i olovka. Pretpostavljam da sam još uvek ta generacija koja teško živi bez olovke... Tako bolje pamtim i sistematizujem podatke. Za pripremu mi je potreban mir, da se potpuno isključim i fokusiram, jer zbog velikog broja obaveza najčešće imam malo vremena za pripremu. Ovo već u potpunosti prepoznaju moji saradnici i ostavljaju me tada na miru jer znaju da „moram da učim“. Uobičajeno na ovoj poziciji nemate sastanke koji dugo traju zbog čega je još potrebnije da ste dobro pripremljeni da to vreme u potpunosti iskoristite. Uzalud potrošeno vreme na sastanku nije samo moje potrošeno vreme, to je propuštena šansa da uradim nešto za svoju zemlju.”

2. Šta je nervira/pogađa, a šta cijeni kod drugih?

“Ne mogu da razumem i užasno me frustrira neodgovornost i nedostatak želje i vere da nešto može da se promeni. Najviše cenim borbenost i hrabrost. Cenim ljude koji imaju veru, koliko god nekada naivna i detinjasta bila, da su velike stvari i promene moguće. Bez te vere, bez hrabrosti, borbenosti, bez srca, ne možete da promenite stvari nabolje ni za jedan milimetar, a valjda cilj svakoga od nas treba da bude da promeni nešto na ovom svetu nabolje.”

3. Kako je birala najbliže saradnike?

“Prosek godina u mom kabinetu je 35. To su, dakle, uglavnom mladi ljudi. Birala sam one za koje sam mislila da se ne plaše izazova, da im je čast da služe svojoj zemlji i svom narodu, da žele da ostave konkretne rezultate iza sebe i da im nije važno koliko sati dnevno rade, već da svakoga dana postignu neki rezultat. U mom timu nije niko ko za sebe misli da je „važan“. To su ljudi sa obe noge na zemlji, zaista neverovatni. Pametni, bez sujete, vredni i često naivni u veri kakve i kolike promene su moguće. Ponosim se što su u mom timu i što imam priliku da radim s njima. Najčešće se zaraznim smehom nosimo sa problemima i stresom. Oko mene su ljudi koji imaju mentalnu snagu da izdrže pritisak, da se ne žale, već idu dalje iz dana u dan. Jedni drugima smo oslonac kada je teško i zajedno se radujemo kada Srbija napravi dobar rezultat u bilo kojoj oblasti, bilo čijom zaslugom. Nema predaha niti opuštanja, podrazumeva se da radimo i uveče i tokom vikenda.”

4. Šta planira da radi kada završi mandat ili gdje vidi sebe za 10 godina?

“U ovom trenutku razmišljam samo i isključivo o poslu koji radim. Razmišljam o tome gde će Srbija biti, i kako će izgledati za 10 godina, a ne gde ću ja biti... Ja sam imala uspešnu karijeru pre ulaska u Vladu, imam iza sebe rezultate i imam čemu da se vratim. Rasterećena sam razmišljanja o tome gde ja idem posle i to mi daje prostor da se posvetim samo ovom poslu. Svakoga dana sebe pitam šta ćemo danas uraditi za građane Srbije.”

5. Po čemu bi voljela da ostane upamćena?

“Volela bih da doprinesem modernizaciji zemlje, da dam osnovu za jedan drugačiji rast i razvoj Srbije i imidž Srbije kao zemlje pametnih, inovativnih, snalažljivih i kreativnih ljudi. Volela bih takođe da probam da doprinesem ukupnom dijalogu u našem društvu - da pokažem da to što se neko ne slaže sa mnom ne znači da mi je neprijatelj, da smanjimo polarizaciju u društvu. Želim da pomognem da mitove ostavimo u prošlosti i počnemo da stvaramo budućnost, danas.”

6. Šta voli da čita?

“Omiljeni pisac mi je Salman Ruždi, a jako volim da čitam i istorijske knjige i biografije ljudi koji su na jedan ili drugi način ostavili neki trag u istoriji čovečanstva. Mislim da se iz njih najviše uči jer nijedan roman ne može da bude zanimljiviji od pravog života.”

7. Kako se opušta/odmara i nosi sa problemima i stresom?

“Opuštam se tako što makar za trenutak nisam predsednik Vlade - dakle, sa Milicom, u našem domu, sa naša dva psa. Takođe s ostatkom porodice i mojim prijateljima. U kuvanju, šalama na svoj račun i njihovim šalama na moj račun - deluje da to sve nas u ovom trenutku najviše zabavlja. To mi je jedini odmor, najviše volim da provodim vreme sa njima. Milica, porodica i prijatelji me drže s obe noge na zemlji i vraćaju u realnost.”

8. Ko je najzanimljivija osoba, tj. osoba koja je na nju ostavila najjači utisak od kako je premijerka?

“Jedna od lepih strana ovog posla je što upoznajete veliki broj zanimljivih ljudi, svetskih lidera, ali i sportista, umetnika, naučnika... nikada, npr. nisam mislila da ću upoznati Džozefa Stiglica, dobitnika Nobelove nagrade iz ekonomije, a sa njim sam imala jedan od najprijatnijih i najzanimljivijih razgovora i diskusiju o time kako Srbija treba da transformiše svoju ekonomiju i kako region može promeniti svoju perspektivu...”

9. Neka anegdota...

“Evo još jedne dobre stvari kada ste premijer - kada smo bili na Berlinskom samitu u Londonu, zbog obaveza i sastanaka nisam nikako mogla da stignem da pogledam izložbu o Fridi Kalo u Viktorija & Albert muzeju. Englezi su bili stvarno odlični domaćini, pa su omogućili Milici, meni i mojoj savetnici za medije da odemo kasno uveče, posle mojih sastanaka, kada je muzej bio zatvoren, da pogledamo izložbu. To je bilo stvarno nezaboravno i posebno iskustvo.”

10. Ko je/šta je inspiriše?

“Borci. Ispričaću vam jednu priču koju sam čula u vezi s programom prekvalifikacija koji smo pokrenuli da bismo ljudima dali šansu da promene svoj život. Čovek od pedesetak godina koji nikakve veze sa IT-jem nije imao prijavio se za prekvalifikacije. Položio je sve testove i bio izabran. Završio je uspešno kurs i sa još četvoro polaznika napravio novi softver koji planiraju da prodaju. Drugi polaznik je napravio pauzu jer je imao operaciju na srcu, nakon koje je nastavio i završio program prekvalifikacija. Inspirišu me ljudi koji se bore, koji ne odustaju ni kad je najteže. Ljudi koji na život gledaju kao na šansu da svakoga dana prožive jedan vredan dan.”

(Blic)