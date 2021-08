Novi detalji u vezi sa zapljenom više od tone kokaina u Crnoj Gori

PODGORICA - U koordinisano akciji službenika Uprave policije i Uprave carine Crne Gore u petak je zaplijenjena rekordna količina od 1.400 kilograma kokaina i uhapšene su za sada dvije osobe, otac i kćerka Budimir i Marina Krstović, vlasnici hangara u kojima je droga bila skladištena u zetskom selu.

Prema saznanju Vikend novina, u pitanju je kokain koji pripada “škaljarskom klanu”, a koji je ustaljenom rutom u specijalnom kontejneru, sakriven u pošiljci banana, stigao iz Južne Amerike, odnosno Argentine teretnim brodom koji je istovaren u Luci Bar.

U Luci Bar, na osnovu dojave međunarodnih službi, carinici i policajci su namjerno izbjegli detaljnu kontrolu spornog kontejnera sa bananama i dozvolili da isti napusti carinsku zonu, kako bi mogli da ga prate i da ih on dovede do naručioca. Međutim, naručilac je očigledno znao šta mu se sprema, te je policija mogla da uhapsi jedino vlasnike hangara u kojem je droga skladištena.

Budimir i Marina Krstović su nakon hapšenja sprovedeni u Više državno tužilaštvo, gdje im je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Oboje su negirali krivično djelo koje im se stavlja na teret, a to je neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Mada se radi o najvećoj zapljeni kokaina na teritoriji Crne Gore, policija se oglasila samo šturom objavom od nekoliko rečenica na Tviteru, prenosi Mondo.

“U akciji ‘187’ policija u saradnji sa Upravom prihoda i carina zaplijenila je 1.205 pakovanja kokaina u Mojanovićima, u Zeti, ukupne težine preko tone. Droga je pronađena u pošiljci banana. Dvije osobe lišene su slobode”, navela je Uprava policije.

Portparolka Višeg državnog tužilaštva Crne Gore, tužiteljka Lepa Medenica, saopštila je da im je Uprava policije zbog toga podnijela krivičnu prijavu protiv Buda Krstovića i Marine Krstović zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Po nalogu ovog tužilaštva oni su uhapšeni, a nakon koordiniranih aktivnosti tužilaštva sa Upravom policije, kada je u isporuci banana pronađeno oko 1.400 kilograma kokaina” dodala je Medenica.

Prema podacima CRPS Budimir Krstović do prošle godine bio je vlasnik firme “San Francisko”, koja se bavila uvozom južnog voća, odnosno banana, zbog čega je i dobio nadimak Budo Banana. Ta firma je krajem 2019. godine otišla u stečaj, nakon čega je likvidirana, međutim Krstović se očigledno nastavio baviti “uvozom”. Naime, on sa kćerkom ima još par firmi koje su registrovane u Srbiji i to u Novoj Pazovi, a koje se bave upravo uvozom voća i povrća. Jedna od tih firmi je i “K.B. Company 2014”, u kojoj je Marina direktor, dok je Budimir pravni zastupnik.

Budimir Krstović inače je stric Igora Krstovića, koji je 28. januara prošle godine ranjen u Zeti. Igor Krstović je navodno bio blizak “škaljarcima”, a potvrda da je njegovo ranjavanje dio rata kotorskih klanova stigla je ubrzo hapšenjem osumnjičenih Vidoja Stanišića, navodno bliskog “kavčanima” i Dragiše Bulatovića.