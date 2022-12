Detalji brutalnog ubistva u Beogradu

BEOGRAD - U Ugrinovcima je danas ubijen državljanin Crne Gore, Dražen D. (33). Dražen je kako se saznaje, od ranije poznat policiji.

"Kod ubijenog je pronađeno oko 200 kilograma droge i u Crnoj Gori se vodi se postupak protiv njega pred tamošnjim vlastima" kaže nezvanično sagovornik "Kurira" i dodaje:

"Nakon te zaplijene on je pobjegao u Srbiju, a u Beogradu je počinio razbojništvo i čekao je da ode na odsluženje zatvorske kazne za to krivično djelo" navodi on.

Dražen D. koji je danas ubijen, kako pišu "Vijesti" organizovao je 2016. godina grupu muškaraca da opljačkaju njegovu bivšu taštu dok je odlazila na posao, znajući da u torbi sa sobom nosi novac.

Da podsjetimo u beogradskom naselju Ugrinovci u njega je ispaljeno pet hitaca, a beživotno tijelo pronađeno je na zadnjem sjedištu automobila BMW X6, prenosi "Kurir".