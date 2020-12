Detalji eksplozije u Beogradu: Samo dvije stvari ostale čitave u autu

BEOGRAD - Automobil u kojem se dogodila eksplozija u Aberdarevoj ulici u Beogradu, ispred RTS-a, pri čemu je poginuo jedan radnik firme "Ening inženjering", toliko je demoliran da takva slika dugo nije viđena na ulicama Beograda.

Kako piše Telegraf, limarija je potpuno raznijeta, a sve je puno stakla koje ne potiče samo od ovog vozila, već i sa prozora zgrade, a tu je čak i čitav jedan prozorski štok...

Međutim, dvije stvari u ovom automobilu smrti ostale su potpuno čitave, uprkos tako jakom udaru, a to su - još dvije boce.

Da li je jedna od boca eksplodirala ili je došlo do eksplozije smješe gasa koji je procurio, to će pokazati istraga, ali činjenica je da plinska boca sama po sebi može da eksplodira samo u ekstremnim uslovima.

Ipak, sudeći po fotografiji, pored jedne neoštećene boce nalazi se i zgužvani metal iste boje i sličnih dimenzija kao ona (prljavo-plave boje), što ukazuje na vjerovatnoću da je upravo čitava boca eksplodirala.

Iako je prizor sa lica mjesta uznemirujući, treba znati da u normalnim uslovima mnogo veću opasnost od boce predstavlja ne njena eksplozija, već curenje gasa iz nje. Gas koji iscuri u zatvorenom prostoru može da dovede do eksplozije smješe sa vazduhom, a to je i te kako opasno i razorno. Ljudi koji se nađu u blizini takve eksplozije mogu da zadobiju teške opekotine, a stan u kojem je gas curio i eksplodirao potpuno demoliran.

Kako je za Telegraf ranije objasnio Miloš Majstorović, komandant vatrogasno-spasilačke brigade MUP Srbije, plinska boca je sama po sebi bezbjedna, ali mora biti dobro zaptivena.

"To poimanje u vezi sa plinskim bocama je pogrešno. One ne eksplodiraju sem u situaciji kada se nalaze u prostoru koji gori u dužem vremenskom intervalu. To je potencijalna opasnost za vatrogasce. Sama eksplozija plinske boce u prostoru koji ne gori je praktično nemoguća. Eksplodira gas koji je istekao iz boce, pa je najbitnije zaptivanje boca i praćenje prilikom njihovih promena", kazao je Majstorović.

Ono što bi trebalo znati je da količina gasa koji je potreban da bi se stvorila razorna eksplozivna smeša uopšte nije velika.

"Eksplozije su po samoj definiciji trenutno sagorevanje i najčešće se dešavaju u situacijama kada imamo u prostoru neki od tehničkih gasova koje koristimo u kući, zemni gas ili propan butan. Potreban procenat tog gasa u prostoru za eksploziju je od jedan do 4 posto. Kada gas iscuri, uključivanje bilo kog elektrouređaja i stvaranjem varnice mi stvaramo potencijalnu opasnost, tj. može da dođe do eksplozije i trenutnog sagorevanja. Obično su tada mali požari, ali velika mehanička oštećenja", kazao je komandant.

Poginuo je radnik Nedeljko T. (65), a u Urgentni centar prevezeni su Zoran P. (66) i Nenad P. (50), koji je zadobio teške povrede glave.

Radnici firme "Ening energetika" izvlačili su boce sa industrijskim gasom iz automobila, od kojih je jedna vjerovatno eksplodirala. Radnici je trebalo da otklone kvarove na sistemu za klimatiziciju u zgradi televizije.