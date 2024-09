Detalji hapšenja Sergeja Trifunovića na ulazu u Hrvatsku

Glumca Sergej Trifunović je tokom noći uhapšen na granici, nakon što je pokušao da izađe iz Srbije i pređe u Hrvatsku.

Naime, kako navodi "Slobodna dalmacija", njega sada terete zbog uvreda koje je izgovorio i ispisao na svom Instagram profilu kada je konačno doputovao u Srbiju nakon problema koji je prošlog septembra imao s policijom i psom u Splitu.

Trifunović je znao da mu 8. septembra ističe godina dana zabrane ulaska u Hrvatsku i u zemlje evropske unije te je odmah nakon par dana pokušao ponovo da uđe.

Nije poznato da li mu je Hrvatska bila krajnja destinacija, ili samo zemlja kroz koju bi prošao do krajnje destinacije, a kako navode hrvatski mediji, on će to danas otkriti na sudu, gdse će biti sproveden.

Podsjetimo, Trifunović, je u dva dana prošlog septembra u Splitu prošle godine počinio pet prekršaja Zbog držanja psa bez nadzora na Kašteletu i vrijeđanja policijskih službenika kažnjen je s novčanom kaznom od 500 evra i 50 evra sudskih troškova da bi par sati nakon toga istog psa u Bosanskoj ulici držao bez nadzora i povoca te je kažnjen s 200 evra.

Kako je platio kaznu odmah komunalnim policijacima, ispada da ga je ta kazna koštala 130 evra jer se naplaćuju dvije trećine kazne.

Trifunović je bio aktivan nakon toga na društvenim mrežama i to još dok nije otišao iz Hrvatske vrijeđajući splitske policajce pa je kažnjen treći put. Kaznu od hiljadu evra platio je na graničnom prelazu Bajakovo nakon čega se ponovno oglasio na društvenoj mreži.

Hrvatskim službenicima je zasmetalo i Sergejevo oglašavanje, nakon što se vratio u Srbiju i njegove objave na Instagramu. Kako se navodi, "on si je dao na volju pljuvati obilno i sistematski po svemu i svačemu što je bilo vezano za policijski rad hrvatske policije i njihovo postupanje prema njemu".

U svojoj je objavi među ostalim napisao kako su ga splitski policajci u 30 sati uhapsili tri puta, psihički ga maltretirali i od njega iznudili više od 1.500 evra. Tada je pisao o prasećim glavama i pitbul sekjuritijima i to ga je koštalo tih hiljadu evra lani pri izlazu iza Hrvatske.

No zbog čega Trifunović sada mora odgovarati i zato je i uhapšen na Bajakovu?

Zbog njegovih statusa mu je prigovorio i novinar Lado Tomičić u njegovoj emisiji Zavidavanje kada mu je Trifunović dao intervju. Tomičić je svako poređenje s Jurom Francetićem nazvao skandaloznim i to Trifunoviću rekao u lice u emisiji.

"Što tada napisa Sergej?

"Nadam se da ćete od tih para sašiti sebi, lijepe, crne uniforme po uzoru na Francetićeve i da će vaše majke, na koje se ovim putem pose*em po člancima 5, 17 i 36, biti konačno zadovoljne svojom primitivnom kopiladi. Znam da vam je žao što niste stigli otvoriti mi Loru u po noći i pokazati strujomer. Sad, vlaški brabonjci, slobodno..."

'Stari je popio malo'

Trifunović je 2017. godine je nakon što je general Slobodan Praljak u haškoj sudnici popio otrov i počinio samoubistvo, na Instagramu objavio fotografiju zbog koje je primio mnoštvo uvreda. Na fotografiji koja prikazuje Slobodana Praljka kako ispija bočicu s nepoznatom supstancom piše:

"Danas je Dan Republike i stari je popio malo".

Godinu dana kasnije u emisiji Aleksandra Stankovića opet govoreći o Praljku je rekao kako su oni Praljka u mostarskoj gimnaziji zvali "slino". Na pitanje Stankovića zašto, Trifunović je rekao: "Zato jer se nije znao useknit", prenosi Telegraf.rs.

