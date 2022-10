Detalji nesreće u Pančevu: Vozač imao 60 prekršajnih prijava

PANČEVO - Goran R. (56), vozač automobila koji je u ponedjeljak naveče, iz zasad nepoznatih razlo-ga, izazvao nesreću u kojoj je nastradalo troje lju-di, dok je jedna osoba teško povrijeđena, imao je oko 60 prekršajnih prijava i upravljao je vozilom dok je bio pod zabranom upravljanjem vozilom.

To nije bilo prvi put da je Goranu R. zabranjeno upravljanje motornim vozilom, već je istu kaznu dobio još dva puta u proteklih pet godina - 2017. i 2021. Ipak, to očigledno nije uticalo na njega, na-protiv, dovelo je do tragedije s višestrukim smrtnim ishodom, prenose srbijanski mediji.

Naime, zabrana upravljanja vozilom donesena je u periodu od 21. januara do 21. septembra 2017. go-dine u trajanju od osam mjeseci, te potom u peri-odu od 31. marta do 30. septembra 2021. u traja-nju od šest mjeseci i u periodu od 10. avgusta 2022. do 10. aprila 2023. godine u trajanju od osam mjeseci.

Nesreća se dogodila oko 21 sat na pančevačkom putu, kada je vozilo FIAT, za čijim je volanom bio Goran R., sletio s puta i udario u stub ulične ras-vjete. U nesreći su nastradali vozač FIAT-a Goran R., Svetlana P. (56) Slobodan T. (48).