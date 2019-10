Detalji pokušaja ubistva: Pucao u majku četvoro djece pa u sebe

BEOGRAD - G.K. (37), radnicu u pekari u Radničkoj ulici na Čukaričkoj padini, upucao je danas A. H. (60), jer je navodno raskinula vezu sa njim prije nekoliko dana, pišu nezvanično beogradski mediji.

Upucana žena je instiktivno podigla ruke da se zaštiti, pa su je meci pogodili u ruke i glavu, a potom je A.H. pokušao da izvrši samoubistvo, nezvanično javlja "Kurir".

Portal "Telegraf" piše da je do pucnjave, navodno, došlo nekoliko dana nakon što je G. K. prekinula tajnu vezu sa A. H. On je danas ušao u pekaru, posvađali su se, da bi izvadio pištolj i pucao u nju pa u sebe.

"Muškarca koji je pucao u moju radnicu, pa u sebe, znam kao mušteriju moje pekare. Živi na Adi. G. K. je vredna, radila je kod mene skoro pet godina. Ne verujem da je imala ljubavnika, nije u tom fazonu. Njena porodica je poštena. Čuo sam svakakve laži do sad, bojim se da njena deca ne čuju za to. I ranije se dešavalo da mušterije donose poklone mojim radnicama, čokolade, bombonjere, ali one to nikad nisu prihvatale", rekao je vlasnik pekare.

Pojedini mediji pišu da je A.H. oženjen i da ima dvoje djece, dok su informacije o G.K. različite.

"Pink" navodi da je ona samohrana majka četvoro djece, dok "Telegraf" piše da je udata i da je njen muž bio prisutan na mjestu pucnjave.

Nakon pucnjave oboje su prevezeni u bolnicu. Napadač je navodno u teškom stanju, a prema nekim tvrdnjama nesrećna žena je bila komunikativna i svjesna.