Detalji pucnjave u Nešvilu: Tinejdžerka ubila troje djece i troje odraslih

Tinejdžerka je ubila je troje djece i troje odraslih u katoličkoj školi u Nešvilu, saopštila je policija.

Na konferenciji za medije saopšteno je da se radi o tinejdžerki koja je kod sebe imala više oružja. Kod nje su pronađene dvije puške i jedan pištolj.

Nju su na licu mjesta ubila dva policajca.

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je u pitanju bila djevojčica imena Adrej Hal.

*Unconfirmed* reports identify the Nashville shooter as “Audrey Hale”, a biological female that identifies as “He/Him” on their LinkedIn Authorities believe the transgender shooter previously attended the Christian school Instagram account “creative.aiden” has been deleted pic.twitter.com/ybdQVQsZ6H