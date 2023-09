Detalji stravične nesreće u Crnoj Gori: Među povrijeđenima i državljanin BiH

CETINJE - Vozaču autobusa koji je učestvovao u jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi između Cetinja i Budve na teret se stavlja teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Autobus firme "Papović" juče je desnom stranom najmanje 15-ak metara udarao je u odbojnu bankinu na krivini u Obzovici, prije nego je na samom kraju uspona probio tu zaštitnu ogradu i sa 30-ak putnika sletio u ambis. U tragediji su poginule dvije osobe. Poginuli su A.N.D. (66) iz Velike Britanije i A.B. (19) iz Podgorice.

U saopštenju UP se navodi, prenosi Nova.rs., da se na magistralnom putu Cetinje – Budva, u mjestu Obzovica juče oko 12.10 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda – izlijetanje vozila sa kolovoza, u kojoj je učestvovao vozač N.S. (36) iz Nikšića koji je upravljao autobusom nikšićkih registarskih oznaka, vlasništvo "Papović prevoz".

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno su stradali – muško lice kod kojeg je pregledom u džepu pronađen pasoš na ime A.N.D. (66) iz Velike Britanije, kao i A.B. (19) iz Podgorice. Teške tjelesne povrede zadobili su L.B. (29) iz Ukrajine, S.K. (20) iz Podgorice, N.O. (25) iz Tivta i L.D.K. (72) i oni su smješteni na ortopedskom odjeljenju, dok je N.F. (72) iz Budve zadržana na grudnoj hirurgiji", ističe se u saopštenju UP.

U saopštenju se dodaje da je A.S. (33) iz Ukrajine je zadobio teške tjelesne povrede i on je smješten na intenzivnom odjeljenju, dok je J.T.K. (64) iz Velike Britanije, koja je, takođe, zadobila teške tjelesne povrede, smještena na konorarnom odjeljenju u Kliničkom centru Crne Gore.

"Vozač N.S. zadobio je povrede o čijoj se težini dežurni ljekar još uvijek nije izjasnio, već je ovo lice zadržano na neurohirurškom odjeljenju Kliničkog centra radi dodatnih provjera. Lake tjelesne povrede zadobili su A.Č. (22) iz Budve, T.R. (22) iz Srbije, V.B. (48) iz Rusije, D.J.T. (19) iz Poljske, J.L. (19) iz Poljske, I.F. (40) iz Budve, S.K. (42) iz BiH, M.J. (68) iz Ukrajine, Y.O. (22) iz Ukrajine, A.M. (19) sa Cetinja, K.T. (38) iz Japana, M.L. (25) iz Engleske, E.L.K. (73) iz Švedske, G.T. (65) iz Švedske, N.M. (42) iz Podgorice i S.V. (24) iz Nikšića", piše u saopštenju. Iz UP su kazali da tri putnika nisu zadobila povrede.

Do saobraćajne nezgode je najverovatnije došlo na način što je vozač, krećući se pomenutim autobusom iz pravca Cetinja u pravcu Budve, te dolaskom na kritično mjesto, iz za sada nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad autobusom i probijajući zaštitnu ogradu, sletio u provaliju dubine oko 20 metara. Na lice mjesta izašla je dežurna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju koja je sa vještakom saobraćajne struke i službenicima Odjeljenja bezbjednosti Cetinje izvršila uviđaj, nakon čega je naložila da se od vozača uzme krv i urin na analizu na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, te da se autobus dislocira radi potrebnih vještačenja", piše u saopštenju.

Po nalogu tužiteljke vozač N.S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja.