Detalji ubistva u Rijeci, svjedokinja: Vukao ju je, unakazio

U kafe-baru "Pin" u centru Rijeke u nedjelju je došlo do tuče te je povrijeđena i na mjestu umrla jedna ženska osoba, saznaje se iz operativnog dežurstva Policijske uprave primorsko-goranske.

Prema prvim podacima, u tuči su učestvovali muškarac i žena.

Policija je dojavu da je u kafe-baru "Pin" na Pavlinskom trgu došlo do tuče te da je povrijeđena jedna ženska osoba zaprimila u 14.42.

Na mjesto događaja izašli su policija i hitna pomoći, koji su pokušali reanimirati ženu, ali bez uspjeha.

O svemu se oglasila i policija.

"Danas oko 14.40 sati policija je zaprimila dojavu da je u jednom od ugostiteljskih objekata na Pavlinskom trgu u Rijeci došlo do tuče u kojoj je povrijeđena ženska osoba. Na mjestu događaja radnici hitne medicinske pomoći pokušali su reanimirati povrijeđenu, ali bezuspješno te je konstatirana smrt.

Policija je pronašla osobu koja se dovodi u vezu s ovim događajem te nastavlja kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica", kazala je policija, piše Index.

Tea Radovani iz DORH-a je kratko novinarima komentarisala slučaj. Ona kaže da se radi o ubistvu.

"Osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo je pod nadzorom policije", rekla je Radovani.

Svjedokinja ispričala šta se dogodilo

Teškom zločinu svjedočila je 74-godišnja Vesna Vagner, koja je bila u kafiću.

"Došli su skupa, a koliko sam vidjela, prvo su popili kavu i čaj pa onda naručili još jedan čaj. U tom trenutku je više ljudi bilo u kafiću. I jučer su bili zajedno na istom mjestu. Ona ima preko 70 godina, a on je mlađi i česti su gosti ovog kafića.

On je sve vrijeme gledao u mene, a onda mi je konobar, kada je to vidio, rekao neka izađem van. I dobro je da sam izašla jer je ženu napao iz čista mira. Skočio je na nju za šankom. Uhvatio ju je za lice i vukao iza šanka. Svu ju je izgrebao. Unakazio", rekla je žena, prenosi Novi list.

"Nepojmljivo mi je to što mi se događalo pred očima, tako iz čista mira. Kad se sjetim kako me prethodno fiksirao. Počela sam se tresti. Bilo me strah. Kad je došla policija, on je pobjegao i vidjela sam kako trči preko Koblerova trga.

On vam inače na Korzu pjeva crkvene pjesme, a navodno se zove Romano. Kad vidim da se netko tuče, mene to jako pogađa i počnem se odmah tresti. Ja ovako nešto u životu nisam vidjela. Meni je žao konobara jer je krasan dečko", kazala je šokirana svjedokinja.