Detalji udesa u Srbiji: Sumnja se da je djevojka vozila 240 km na čas (FOTO)

Z. M. (22) iz Kovina koja je upravljala vozilom marke "BMW" tip 530D prije tri dana je oko ponoći sletjela sa puta i probila ogradu na porodičnoj kući i zakucala se u banderu zbog, kako se pretpostavlja, neprilagođene brzine. U kolima sa njom je bila još jedna jdevojka na mjestu suvozača (22) koja ima prelom lijeve noge.

Tim povodom, golasilo se Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu:

"Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu obaveštava javnost da se dana 11. Novembra 2023. godine oko ponoći u Ulici Šalinačkoj dogodila saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna ženska osoba, koja je upravljala putničkim motornim vozilom marke 'BMW' tip 530D, zadobila lake telesne povrede u vidu posekotina, dok je druga ženska osoba, koja je bila na mestu suvozača, zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma leve noge. Odmah nakon događaja, po nalogu dežurnog javnog tužioca sproveden uviđaj".

Dodaju da će po dostavljanju izveštaja policije o okolnostima pod kojima se događaj odigrao biti ispitano postojanje krivičnopravne odgovornosti nekog od učesnika sa obraćajne nezgode, "a prema do sada prikupljenim dokazima do nezgode je najverovatnije došlo usled neprilagođene brzine stanju puta i uslovima saobraćaja, zbog čega je došlo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa kolovoza, kojom prilikom je došlo i do oštećena ulične bandere, ograde i porodične kuće", prenosi Telegraf.rs.

Sudeći prema fotografiji iz vozila, brzinometar je stao na 240 kilometara na sat, te se ispituje da li je to brzina kojom je djevojka vozila.

