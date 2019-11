Detalji užasne nesreće u Sloveniji: Za malo izbjegnuta još veća tragedija

Na ljubljanskoj obilaznici ispred tunela Gotovec došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo mađarski vozač kamiona, a stručnjaci kažu da je ovaj užas mogao da prođe još gore.

Naime, kako javlja portal "24Ur", da je cisterna bila puna opasnog materijala koji inače prevozi, mogla je da eksplodira, a kamion je mogao da padne na put ispod vijadukta.

"Najveći problem je što većina vozača putničkih vozila želi da pređe ispred kamiona jer kamion ima veći sigurnosni razmak, a niko ne razmišlja o tome šta kamion vozi", rekao je Daniel Granda, instruktor Auto-moto saveza Slovenije.

Snimak sa nadzornih kamera pokazala je kako stvari vrlo lako mogu da izmaknu kontroli.

Policijski inspektor Aleksander Vrabič kazao je da vozač automobila nije bio pod uticajem alkohola, a svi drugi detalji, uključujući brzinu kojom je vozio, biće objavljeni naknadno.

"Činjenica je da je vozač kamiona pokušao da spasi situaciju", dodao je Vrabič.

Inače, vozač automobila nije povrijeđen, a u nesreći je oštećeno još jedno vozilo. Vozaču korse prijeti do osam godina zatvora.

Na teren je izašlo 18 vatrogasca, a pridružilo im se još nekoliko dobrovoljaca. Spustili su se do vozača koji je bio zarobljen u kamionu, ali on je umro dok su došli do njega.