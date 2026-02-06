U pucnjavi koja se danas oko 14 sati dogodila u mjestu Mihaljevec u Međimurju ubijen je penzionisani hrvatski karikaturista Damir Novak, prenosi Index.hr. Prema informacijama policije, zločin je počinio stariji član šire porodice, koji je nakon ubistva sebi oduzeo život.

Najvažnije činjenice:

Vijest o smrti Damira Novaka snažno je odjeknula u Međimurju, ali i daleko van njegovih granica.

Novak je karikaturu zavolio već u osnovnoj školi, a prve crteže počeo je raditi u srednjoj školi. Prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom sedmičnjak Međimurje, čime je započeo dugogodišnji i izuzetno plodan umjetnički put, prenosi Index.

Tokom karijere karikature je redovno objavljivao u lokalnim novinama, ali i u brojnim drugim listovima u Hrvatskoj, među kojima su Vatrogasni vjesnik, Večernji list, Slobodna Dalmacija, Feferon, Čvorak i drugi. Osim klasične karikature, bavio se portretnim karikaturama, stripom te izradom karikatura i vizuelnih rješenja za kalendare, maskote i razne druge namjene, podsjeća eMeđimurje.

Član Hrvatskog društva karikaturista bio je od 1986. godine, a tokom godina osvojio je čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim izložbama karikatura. Njegovi su radovi nagrađivani i izlagani u Koreji, Kini, Italiji, Austriji, Kanadi, Iranu, Iraku, Češkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Grčkoj, Turskoj, Makedoniji, Albaniji, Rusiji, Ukrajini i brojnim drugim zemljama.

Detalji zločina

Nakon što je stigla dojava o pronalasku ubijenog policija je od komšija saznala da je mogući počinilac otišao naoružan prema šumi. Policajci su krenuli u potragu za njim, ali u jednom trenutku začuo se hitac, te je ubica pronađen mrtav. Sam sebi je oduzeo život.

