Detalji zločina u Zagrebu: Djeci dao koktel tableta, ugušio ih te oko njih poredao igračke

Troje maloljetne djece ugušio je otac u stanu u Zagrebu, a potom je pokušao da izvrši samoubistvo, ali je preživio i odvezen je u bolnicu. Cilj mu je, rekao je policiji, bio djecu ubiti bezbolno.

Harald Kopitz, 56-godišnji Austrijanac sa zagrebačkom adresom, svoju je zamisao sproveo u djelo u subotu oko dva sata i time počinio jedan od najmonstruoznijih zločina na ovim prostorima u posljednjih nekoliko decenija. Međutim, nije sve prošlo onako kako je isplanirao, jer dječicu nije ubio ni brzo ni bezbolno.

Ne sluteći da bi se išta moglo dogoditi, bivša mu je supruga u petak ostavila djecu za vikend, kako je to i inače radila, te se potom zaputila na poslovni put prema Dubrovniku. Veče koja je poslužila kao uvertira u tu noć strave ni po čemu nije odskakala od mnogih prijašnjih. Harald se u svom luksuznom stanu na zagrebačkim Mlinovima u elitnoj podsljemenskoj zoni igrao s djecom, skuvao im večeru te ih potom nakon još malo igranja spremio na spavanje.

Igra se odužila, bila je već gotovo ponoć kad su legli i zaspali. Njihov otac prije toga im je svima dao koktel raznih tableta i lijekova. Dječica su relativno brzo zaspala, a otac je zgrabio za vrat vlastitog sina, još uvijek omamljenog tabletama koje je uzeo, i počeo ga daviti. Mališan nije mogao pružiti gotovo pa nikakav otpor. Nije se tu zaustavio. Istu stvar ponovio je još dva puta.

Međutim, ni tu se nije zaustavio. Kada se uvjerio da nijedno od troje djece više ne diše, jedno po jedno ih je uzeo u naručje i odnio na kauč u dnevnom boravku. Polegao ih je jedno pokraj drugoga i oko njih poslagao njihove omiljene igračke. Potom se, barem tako on tvrdi, pokušao ubiti. I to na isti način na koji je prvobitno pokušao ubiti vlastitu djecu - popivši koktel raznoraznih tableta u kombinaciji s nešto alkohola. Izgubio je svijest i pao na pod, a iduće što je mogao vidjeti bila su lica policajaca koji su došli u stan, i to na poziv jednog od Haraldovih poznanika.

U subotu nešto poslije ponoći, dakle nakon što je mislio da je djecu zauvijek uspavao koktelom tableta, ali prije nego ih je podavio, dok je naizmjenično gledao u njih i u mobitel, pedesetšestogodišnji Austrijanac natipkao je i objavio neku vrstu oproštajnog statusa na Facebooku i Instagramu.

"Zbogom svima, otići ću jer više ne mogu. Ljubav mog života ostavila me jer je moja bivša žena bila jako loša prema njoj i nemam novca. Sve što sam pokušao u zadnjih godinu i po nije me vratilo na posao, čak mi ni braća iz masonske lože nisu mogla pomoći, na kraju mi nisu ni odgovarali na pozive. Samo su mi prijatelji Manfred, Roland i brat Helmut pomogli koliko su mogli. Sada sam došao do kraja. Zato, zbogom", napisao je.

Taj status uočio je neko od njegovih poznanika te odmah obavijestio policiju, koja je odmah krenula u stan. Na žalost, bilo je prekasno.

Jedan od policajaca koji je obavljao uviđaj rekao je da je prizor koji ga je dočekao kad je ušao u stan bio nešto najtužnije što je doživio u svojoj dugogodišnjoj karijeri.

U PU zagrebačkoj potvrdili su da će policajcima koji su bili na terenu biti pružena stručna psihološka pomoć jer riječ je o vrlo traumatičnom događaju. Ubrzo su upravo na poziv tih policajaca stigli i doktori, koji su Haralda Kopitza odmah prevezli u KBC Sestara milosrdnica. Djeci su samo mogli konstatovati smrt. Njihova su tijela u rano jutro, praktički u zoru, iznijeli iz kuće i odvezli na obdukciju. Kopitz je tada već bio došao sebi.

Ležeći na bolničkoj postelji, policajcima je sve priznao. Iako je izvan životne opasnosti i stanje mu se stabilizuje, još neko vrijeme biće zadržan na posmatranju. Kako to i inače nalaže procedura u ovakvim situacijama, ispred njegove sobe dvojica su policajaca koja ga čuvaju i čuvaće ga sve dok ne bude doveden u policijske prostorije, u kojima će biti i službeno ispitan.

Na lice mjesta nesreće došao je i zagrabački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Za sada bih se suzdržao od bilo kojih daljnjih komentara. U kontaktu smo s nadležnim institucijama, čekamo daljnje informacije, a dok one ne dođu, dok ne znamo još okolnosti ove strašne tragedije, ne bih dalje ništa komentirao osim izrazio sućut obitelji", kazao je Tomašević.

A nešto ipak znamo, a to je ono za što se Haralda Kopitza tereti. Kako je saopštilo Županijsko državno odvjetništvo, sumnjiči ga se da je počinio kaznena djela teškog ubistva na štetu troje maloljetne djece, za što je zaprijećena minimalna kazna od deset, a maksimalna od 50 godina zatvora.

U policiji se, kako neslužbeno saznaje Večernji list, nikome nije bilo ni najmanje ugodno prihvatiti telefona i okrenuti broj Kopitzove bivše supruge koja je dan prije otputovala u Dubrovnik. Kada su je obavijestili što se dogodilo, doživjela je šok te joj je zbog teškog psihičkog stanja u kojem se našla pružena i psihijatrijska pomoć. Ponuđena joj je i hospitalizacija, ali to je odbila te je odlučila otići u Neum, odakle je navodno rodom.

Ona i Kopitz u braku su proveli neko vrijeme, čemu svjedoči i to što je ona nosila i njegovo prezime, a uprkos tome što su se prije nekoliko godina rastali, ona je Kopitzu i dalje dopuštala da redovno viđa djecu, prema kojoj se, kako to govore i njegove komšije na Mlinovima, odnosio lijepo.